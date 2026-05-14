AZ hoopt op korte termijn het contract van Bendegúz Kovács open te breken en te verlengen om een zomers vertrek te voorkomen. De negentienjarige spits staat nadrukkelijk in de belangstelling van Ajax, Chelsea en Juventus, zo meldt transfermarktexpert Gianluca Di Marzio. De Alkmaarders willen de buitenlandse en binnenlandse kapers voor zijn door de huidige verbintenis, die nog doorloopt tot medio 2028, flink op te waarderen.

Vooral de interesse vanuit Amsterdam is opvallend te noemen. Kovács verliet de jeugdopleiding van Ajax afgelopen zomer nog transfervrij om in Alkmaar een driejarig contract te tekenen. Technisch directeur Jordi Cruijff onderzoekt momenteel de haalbaarheid om de 1,99 meter lange aanvaller alweer terug te halen. Ook vanuit Engeland is de interesse concreet: Chelsea volgt de ontwikkeling van de speler op de voet en denkt daarbij aan een constructie waarbij hij mogelijk tijdelijk bij Red Bull Salzburg gestald kan worden.

Stormachtige doorbraak leidt tot debuut in hoofdmacht

Artikel gaat verder onder video

De ruime belangstelling volgt op een seizoen waarin Kovács zich razendsnel ontwikkelt. Bij Jong AZ kwam hij in de Keuken Kampioen Divisie tot veertien optredens, waarin hij in slechts 579 speelminuten acht keer het net wist te vinden. Dit gemiddelde van een doelpunt per 72 minuten leverde hem in april een kans op in het eerste elftal van AZ. Tijdens de kwartfinale van de UEFA Conference League tegen Shakhtar Donetsk (2-2) viel hij in en leverde hij direct een assist af op Matěj Šín. Kort daarna volgde tegen Go Ahead Eagles ook zijn debuut in de Eredivisie.

De scoringsdrift van de tiener is ook in zijn vaderland niet onopgemerkt gebleven. Bondscoach Marco Rossi nam Kovács onlangs voor het eerst op in de 29-koppige voorselectie van het Hongaarse nationale elftal. De spits, die voor Hongarije Onder 19 al vier keer scoorde in tien duels, mag zich in de aankomende interlandperiode bewijzen tijdens een snuffelstage. Mogelijk maakt hij in juni zijn officiële debuut voor de A-selectie tijdens de oefeninterlands tegen Finland en Kazachstan.