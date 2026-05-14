WK-selectie Frankrijk bekend: Didier Deschamps verrast tijdens achtuurjournaal

In het achtuurjournaal op TF1 heeft Didier Deschamps donderdagavond zijn WK-selectie bekendgemaakt. Eduardo Camavinga valt op het laatste moment af.

Sinds Deschamps bondscoach is van Les Bleus, doen de Fransen eigenlijk steevast mee om de knikkers. In 2016 stonden de zuiderburen van België in de EK-finale, die uiteindelijk werd verloren van Portugal. Twee jaar later was het wel raak: Frankrijk won toen de grootste internationale prijs, het wereldkampioenschap voetbal. Aan de hand van een magnifieke Kylian Mbappé werd in de finale Kroatië verslagen. In 2021 werd de Nations League gewonnen ten koste van Spanje, een jaar daarna was Argentinië de baas in een krankzinnige WK-finale (3-3) na strafschoppen. Op het EK van 2024 werd Frankrijk in de halve finale uitgeschakeld door latere winnaar Spanje.

Momenteel is Frankrijk de lijstaanvoerder van de FIFA-wereldranglijst en bovendien de favoriet voor de komende wereldtitel. Met veel kwaliteit over het hele veld liegt de WK-selectie er niet om. De grootste vraag is of Deschamps er weer een geheel kan smeden van onderstaande 26 Fransen: de kwaliteit is er in ieder geval.

Artikel gaat verder onder video

De bondscoach vond het opnieuw lastig om de laatste knopen door te hakken, ook omdat er spelers af zijn gevallen die eigenlijk verdienden om mee te gaan. Opvallend is verder dat er slechts vijf middenvelders zijn opgeroepen in de selectie, terwijl er veel aanvallers meegaan. Verder, als Deschamps tijdens het WK wisselt, gaat het niveau nauwelijks omlaag.

Deschamps weet dat Frankrijk topfavoriet voor het eindtoernooi, maar voelt geen druk. "Nee, druk niet. Mensen eisen iets, verwachten iets. Maar dat weet je, dat hoort erbij." Na het WK stopt Deschamps overigens als trainer van het Franse elftal. "Dit was en is een voorrecht. Wat ik daarna ga doen, weet ik nog niet. Maar ik hou alle mogelijkheden open."

Selectie Frankrijk:

Doelmannen: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (RC Lens), Brice Samba (Stade Rennes)

Verdedigers: Dayot Upamecano (Bayern München), Lucas Hernandez (PSG), Theo Hernandez (Al Hilal), William Saliba (Arsenal), Lucas Digne (Aston Villa), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (FC Barcelona), Malo Gusto (Chelsea), Maxence Lacroix (Crystal Palace)

Middenvelders: N’Golo Kanté (Fenerbahçe), Adrien Rabiot (AC Milan), Manu Koné (AS Roma), Aurélien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (PSG)

Aanvallers: Kylian Mbappé (Real Madrid), Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola (allen PSG), Michael Olise (Bayern München), Rayan Cherki (Manchester CIty), Marcus Thuram (Internazionale), Maghnes Akliouche (AS Monaco), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace)