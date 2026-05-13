Davy Klaassen baalt van vertrek duo bij Ajax: 'Ze werden zwaar ondergewaardeerd'

heeft zich uitgelaten over de aanhoudende onrust bij Ajax. De aanvoerder van de Amsterdammers blikte maandag bij Rondo terug op het eerdere vertrek van Francesco Farioli en Jordan Henderson, en sprak zich tegelijkertijd uit over de naderende transferzomer onder leiding van technisch directeur Jordi Cruijff.

In het programma Ziggo Sport stak de middenvelder de loftrompet over Farioli, die Ajax aan het einde van vorige seizoen verliet. Volgens Klaassen wordt de Italiaan door het grote publiek onterecht als een puur verdedigende coach gezien. "Hij wordt door heel veel mensen in Nederland ondergewaardeerd, maar niet door de mensen uit ons team", aldus de routinier. "Hij heeft Ajax echt tot leven gebracht en mee laten doen. Daarom vond ik het jammer dat hij wegging". Ook het verlies van Henderson is volgens Klaassen een harde klap geweest. "Het was een grote aderlating dat Henderson wegging", stelde hij. "Als hij weggaat, valt er wel wat weg. Op voetballend gedeelte en een persoonlijkheid. Dat had ik graag vervangen zien worden".

Inmiddels is duidelijk dat Ajax niet verder gaat met Óscar García, wat betekent dat de club op zoek moet naar een nieuwe eindverantwoordelijke. Michel geldt als de belangrijkste kandidaat om het stokje over te nemen. Klaassen heeft via oud-Ajacied Daley Blind al positieve geluiden gehoord over de Spanjaard. "Daley is erg positief over hem. Zelfs toen hij niet speelde, was hij positief. Ik kijk graag en het is goed verzorgd", vertelde de captain, die benadrukt dat de problemen dieper zitten dan alleen de trainerspositie. "Ik denk niet dat het alleen een trainer is, het is een algemeen beleid waar we duidelijk moeten zijn welke kant we op moeten gaan".

De selectiebalans is momenteel ver te zoeken in de Johan Cruijff ArenA. Er ontbreekt sturing in de as van het veld. Klaassen wees daarbij indirect naar Josip Sutalo. Hoewel de Kroatische verdediger over voetballende kwaliteiten beschikt, mist hij volgens zijn aanvoerder de persoonlijkheid om op natuurlijke wijze de leiding te nemen. Technisch directeur Cruijff wacht dan ook een flinke renovatie, waarbij mogelijk tien tot vijftien spelers de club gaan verlaten. "Volgens mij is Jordi best gesloten en houdt hij alles binnenkamers", reageerde Klaassen op de transfergeruchten. "Er wordt waarschijnlijk afscheid genomen van veel spelers en er moeten ook veel nieuwe jongens komen".

Ondanks de sportieve malaise en de teleurstellende vijfde plaats op de ranglijst, lijkt Klaassen zelf niet aan te sturen op een vertrek uit Amsterdam. De middenvelder, heeft inmiddels een open gesprek gevoerd met Cruijff. Daarin heeft hij aangegeven dat hij in principe zijn toekomst bij Ajax ziet liggen.