Wim Kieft steekt zijn bewondering voor niet onder stoelen of banken. De analist stelt dat de spits van PSV kwalitatief veel verder is dan . Volgens de oud-international beschikt de Amerikaan over een superieur 'torinstinct', terwijl de huidige topscorer van de Eredivisie in zijn ogen tekortschiet in de grote wedstrijden.

In de podcast KieftJansenEgmondGijp werden de spitsen in de Eredivisie onder de loep genomen. Pepi was afgelopen weekend voor de vierde competitiewedstrijd op rij trefzeker toen hij een fantastische kopgoal maakte tegen Go Ahead. Hij werd door Kieft vergeleken met Feyenoord-spits Ueda. Ondanks zijn indrukwekkende cijfers dit seizoen is de analist alles behalve overtuigd van de kwaliteiten van de Japanner.

Kieft is van mening dat Pepi over aanzienlijk meer potentie beschikt dan zijn Rotterdamse collega. "Die is een klasse beter dan Ueda", zo stelt de voormalig spits. "Dat is gewoon echt waar, die gozer heeft een ongelooflijk doelpunten instinct", vervolgt hij zijn lofzang. De analist vindt het dan ook volkomen logisch dat een club als Fulham eerder dit seizoen serieuze interesse toonde in de Amerikaan. Kieft is ervan overtuigd dat Pepi exceptionele cijfers had kunnen overleggen als hij wekelijks in de basis had gestaan bij de kampioen uit Eindhoven. "Dan had hij er 35 had gemaakt", aldus Kieft.

Tijdens de uitzending kwam ook de status van Ueda ter sprake, die ondanks zijn doelpuntenproductie niet altijd de harten van het publiek steelt. Journalist Michel van Egmond verbaasde zich over de publieke opinie rondom de Feyenoorder. "Gek hè, die Ueda. Die wordt gewoon topscorer van Nederland, maar niemand loopt er echt warm voor", merkte hij op. Kieft kon zich volledig vinden in die observatie en wees op het gebrek aan beslissende momenten op het allerhoogste podium. "Het is te weinig. Je echte naam maak je in de grote wedstrijden, dat je het verschil maakt", reageerde de oud-voetballer. Om zijn punt kracht bij te zetten, vergeleek hij Ueda met twee absolute publiekslievelingen uit het recente verleden van de Rotterdamse club. "John Guidetti heeft meer naam dan Ueda over vijf jaar, Graziano Pellè ook", concludeerde Kieft stellig.