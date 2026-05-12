Patrick van Aanholt wil loopbaan op romantische manier afsluiten

Patrick van Aanholt heeft de wens uitgesproken om zijn loopbaan af te sluiten bij FC Den Bosch. De negentienvoudig Oranje-international beschikt over een aflopend contract bij Sparta Rotterdam, dat eind maart formeel is opgezegd, waardoor hij na dit seizoen transfervrij op zoek kan naar een nieuwe werkgever. Dinsdag sprak de vleugelverdediger zich op televisie openlijk uit over een terugkeer naar de club waar hij in de jeugdopleiding speelde, voordat hij de overstap maakte naar PSV.

In het programma Sport Talk van Dtv Nieuws gaf Van Aanholt aan open te staan voor een avontuur in De Vliert, al stelt hij daar wel duidelijke voorwaarden aan. "Dan moet wel álles kloppen", zo vertelde de linksback. "Ik zou graag nog een year of twee voetballen, zolang mijn lichaam dat nog toelaat, maar het plaatje moet wel kloppen. Ik heb ook verhalen van Danny Verbeek gehoord en van binnen de club, dat de club nog een beetje zoekende is. Als ik binnenstap, moet ik me wel thuis voelen". Over de exacte situatie bij de eerstedivisionist hield hij zich verder op de vlakte. "Ik wil niet in details treden, want ik zit er zelf niet", aldus Van Aanholt.

FC Den Bosch kende een wisselvallig jaar in de Keuken Kampioen Divisie en eindigde de reguliere competitie op de negende plaats. De ploeg plaatste zich weliswaar voor de play-offs om promotie naar de Eredivisie, maar werd eerder deze maand in de eerste ronde direct uitgeschakeld door Almere City. Ondanks de actuele sportieve situatie op het tweede niveau is de verdediger vastberaden over zijn uiteindelijke bestemming. "Ik ben bij Den Bosch begonnen en ik ga zeker mijn carrière in Den Bosch afsluiten", klonk het stellig uit zijn mond.

Mocht het daadwerkelijk tot een akkoord komen, dan haalt de Brabantse club een speler met een flinke dosis ervaring in huis. Na zijn vertrek uit de jeugd van PSV tekende Van Aanholt bij Chelsea, waarna hij via verschillende verhuurperiodes en vaste contracten bij onder meer Sunderland en Crystal Palace jarenlang in de Engelse Premier League speelde. Via het Turkse Galatasaray en een terugkeer bij PSV belandde hij eind 2024 bij Sparta.