Opvallend tegengeluid: Feyenoord niet bezig met nieuwe aanbieding Sterling

De berichtgeving dat Feyenoord een nieuwe aanbieding zou voorbereiden om het verblijf van Raheem Sterling te verlengen, blijkt niet te kloppen. Meerdere bronnen rondom de club en het kamp van de speler ontkennen tegenover 1908.nl dat er op dit moment sprake is van een nieuw voorstel uit Rotterdam.

Eerder op de dag verscheen nog het bericht dat Feyenoord binnen 24 uur met een verbeterd contract zou komen om de Engelsman langer aan zich te binden. Volgens ingewijden is daar echter geen sprake van. Er ligt momenteel geen nieuw contractvoorstel klaar en ook de club zou niet bezig zijn met het voorbereiden daarvan.

Ook de suggestie dat er in Londen gesprekken zouden plaatsvinden tussen Feyenoord, de entourage van Sterling en zaakwaarnemersbureau Muy Manero wordt tegengesproken. Vanuit meerdere kanten klinkt dat er op dit moment geen onderhandelingen lopen over een verlengd verblijf van de aanvaller in De Kuip.

Daarmee lijkt de eerdere berichtgeving over een aanstaande aanbieding op dit moment onjuist. De situatie rondom Sterling blijft vooralsnog ongewijzigd.