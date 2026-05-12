PSV wil komende zomer transferrecord breken met verkoop uitblinker

12 mei 2026, 21:51
Joey Veerman PSV FC Utrecht
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

PSV bereidt zich voor op een transferperiode met de nodige mutaties binnen de selectie. Ismael Saibari en Joey Veerman gelden daarbij als de meest waarschijnlijke vertrekkers. De club heeft inmiddels vraagprijzen vastgesteld voor het tweetal, dat weet het Eindhovens Dagblad te melden. Waar de landskampioen voor Veerman een bedrag van ongeveer twintig miljoen euro verlangt, moet Saibari de clubkas spekken met een absolute recordsom van meer dan vijftig miljoen euro.

Saibari groeide het afgelopen seizoen uit tot de absolute smaakmaker in het Philips Stadion. De Marokkaans international was qua doelpunten en assists de meest waardevolle speler binnen de ploeg. Een bedrag van meer dan vijftig miljoen euro zou betekenen dat Saibari de duurste uitgaande PSV-transfer uit de geschiedenis wordt. Momenteel staat dat record nog op naam van Cody Gakpo, die voor vijftig miljoen euro de overstap maakte naar Liverpool.

Voor Veerman ligt de situatie anders, aangezien de  middenvelder contractuele afspraken heeft gemaakt met PSV over een vertrek. Hoewel zijn verbintenis na deze zomer nog twee jaar doorloopt, is hij voor pakweg twintig miljoen euro op te pikken uit Eindhoven. De spelverdeler staat al langer in de belangstelling van buitenlandse clubs. Zo toonde Fenerbahçe eerder al serieuze interesse en wordt hij ook nadrukkelijk in verband gebracht met het Engelse Brentford. Veerman heeft zelf de wens uitgesproken om de stap naar een top vijf-competitie te maken.

Wanneer de kassa in Eindhoven daadwerkelijk gaat rinkelen, is vooralsnog onzeker. De verwachting is dat de transfermarkt, mede door het WK, pas relatief laat op gang zal komen. Het is goed denkbaar dat de grote verschuivingen pas rond medio juli plaatsvinden. Tot die tijd behoudt PSV een sterke onderhandelingspositie dankzij de langlopende contracten van beide sterkhouders.

Joey Veerman

Joey Veerman
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 27 jaar (19 nov. 1998)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
29
8
2024/2025
PSV
27
1
2023/2024
PSV
29
5
2022/2023
PSV
33
4

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
33
52
81
2
Feyenoord
33
24
62
3
Twente
33
23
58
4
NEC
33
23
56
5
Ajax
33
21
55

