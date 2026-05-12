Live voetbal

Ronaldo ziet titel wegglippen na dramatisch eigen doelpunt diep in blessuretijd

12 mei 2026, 22:17
Foto van Al-Nassr-aanvaller Cristiano Ronaldo
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Cristiano Ronaldo is er met Al Nassr nog niet in geslaagd om de Saudi Pro League te winnen. In een zinderende topper tegen rivaal Al Hilal leek de ploeg van trainer Jorge Jesus lang op weg naar de titel, maar diep in blessuretijd ging het alsnog mis. Door een late tegentreffer eindigde het duel in 1-1, waardoor de thuisploeg verzuimde het kampioenschap voortijdig veilig te stellen.

Al Nassr leek lang de perfecte avond te beleven. Na een enerverende openingsfase, waarin beide ploegen grote kansen kregen, was het verdediger Mohamed Simakan die de thuisploeg halverwege de eerste helft op voorsprong bracht. De ploeg van Simone Inzaghi ontsnapte daarna meerdere keren aan een grotere achterstand. Zo schoot Kingsley Coman kort voor rust op de paal.

Artikel gaat verder onder video

Ook in de tweede helft bleef het spannend. Al Hilal drong nadrukkelijk aan via onder meer Karim Benzema en Milinković-Savić, maar doelman Bento hield Al Nassr lang op de been met enkele belangrijke reddingen. Aan de andere kant kreeg Ronaldo een uitgelezen kans op de 2-0. De Portugese aanvoerder liet deze mogelijkheid echter liggen, waardoor de wedstrijd open bleef.

Waar Al Nassr in de slotfase vooral leek te spelen om de titel over de streep te trekken, volgde in blessuretijd de harde klap. In de 98e minuut ging het volledig mis bij een lange inworp. Bento kon de bal niet goed verwerken, waarna de gelijkmaker via de keeper alsnog in het net verdween. Voor Al Hilal voelt dit zwaarbevochten punt als een kleine overwinning in een duel waarin het lang achter de feiten aanliep.

Door het gelijkspel grijpt Ronaldo opnieuw naast de landstitel in Saudi-Arabië. Al Nassr gaat na de puntendeling weliswaar nog steeds aan de leiding, maar de titelstrijd is door het resultaat nog niet officieel beslist. De ploeg van Ronaldo moet komende wedstrijd winnen of gelijkspelen om er voor te zorgen dat Al Hilal ze niet meer in kan halen.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Waarom Cristiano Ronaldo bijna 20 miljoen (!) volgers kwijt is op Instagram

Waarom Cristiano Ronaldo bijna 20 miljoen (!) volgers kwijt is op Instagram

  • do 7 mei, 15:02
  • 7 mei 15:02
Cristiano Ronaldo kondigt vernietigend interview aan na kampioenschap

Cristiano Ronaldo kondigt vernietigend interview aan na kampioenschap

  • do 30 april, 11:11
  • 30 apr. 11:11
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo
Al Nassr FC
Team: Nassr
Leeftijd: 41 jaar (5 feb. 1985)
Positie: A (L, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Nassr
28
26
2024/2025
Nassr
30
25
2023/2024
Nassr
31
35
2022/2023
Nassr
16
14

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws