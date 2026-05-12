Ronaldo ziet titel wegglippen na dramatisch eigen doelpunt diep in blessuretijd

is er met Al Nassr nog niet in geslaagd om de Saudi Pro League te winnen. In een zinderende topper tegen rivaal Al Hilal leek de ploeg van trainer Jorge Jesus lang op weg naar de titel, maar diep in blessuretijd ging het alsnog mis. Door een late tegentreffer eindigde het duel in 1-1, waardoor de thuisploeg verzuimde het kampioenschap voortijdig veilig te stellen.

Al Nassr leek lang de perfecte avond te beleven. Na een enerverende openingsfase, waarin beide ploegen grote kansen kregen, was het verdediger Mohamed Simakan die de thuisploeg halverwege de eerste helft op voorsprong bracht. De ploeg van Simone Inzaghi ontsnapte daarna meerdere keren aan een grotere achterstand. Zo schoot Kingsley Coman kort voor rust op de paal.

Artikel gaat verder onder video

Ook in de tweede helft bleef het spannend. Al Hilal drong nadrukkelijk aan via onder meer Karim Benzema en Milinković-Savić, maar doelman Bento hield Al Nassr lang op de been met enkele belangrijke reddingen. Aan de andere kant kreeg Ronaldo een uitgelezen kans op de 2-0. De Portugese aanvoerder liet deze mogelijkheid echter liggen, waardoor de wedstrijd open bleef.

Waar Al Nassr in de slotfase vooral leek te spelen om de titel over de streep te trekken, volgde in blessuretijd de harde klap. In de 98e minuut ging het volledig mis bij een lange inworp. Bento kon de bal niet goed verwerken, waarna de gelijkmaker via de keeper alsnog in het net verdween. Voor Al Hilal voelt dit zwaarbevochten punt als een kleine overwinning in een duel waarin het lang achter de feiten aanliep.

Door het gelijkspel grijpt Ronaldo opnieuw naast de landstitel in Saudi-Arabië. Al Nassr gaat na de puntendeling weliswaar nog steeds aan de leiding, maar de titelstrijd is door het resultaat nog niet officieel beslist. De ploeg van Ronaldo moet komende wedstrijd winnen of gelijkspelen om er voor te zorgen dat Al Hilal ze niet meer in kan halen.