Dit is het virtuele schema voor de play-offs om promotie/degradatie in Keuken Kampioen Divisie

Met nog één speelronde te gaan krijgen de play-offs om promotie/degradatie vorm in de Keuken Kampioen Divisie. De strijd om het felbegeerde laatste ticket voor het Eredivisie-seizoen 2026/2027 barst bijna los, maar hoe ziet het virtuele schema van de Keuken Kampioen Play-Offs eruit? In dit artikel vind je alle (virtuele) wedstrijden, datums en tijdstippen.

Nieuwe format: hoe zien de play-offs eruit in de Keuken Kampioen Divisie?

De play-offsroute naar de Eredivisie is voor clubs op het tweede niveau lastiger geworden ten opzichte van eerdere seizoenen. Het deelnemersveld bestaat uit zeven clubs: de nummer zestien van de Eredivisie en zes clubs uit de Keuken Kampioen Divisie. Die zes ploegen worden gevormd door de vier periodekampioenen, aangevuld met de hoogst geklasseerde teams (Jong-ploegen zijn uitgesloten) op de ranglijst die nog geen periodetitel hebben gewonnen.

Dit jaar bestaan de play-offs uit vier rondes. In de eerste ronde treffen de vijf laagst geklasseerde ploegen elkaar: P5 tegen P8 en P6 tegen P7. De winnaars van deze tweeluiken gaan door naar de volgende ronde, waarin zij het opnemen tegen de nummers drie en vier. De winnaar van P5-P8 speelt tegen P4, terwijl de winnaar van P6-P7 het opneemt tegen P3.

De winnaars van die rondes treffen elkaar vervolgens in een onderling tweeluik in ronde drie. Daarna speelt de winnaar van die tweestrijd de finale tegen de nummer zestien van de Eredivisie. Hieronder een schematisch voorbeeld:

© KNVB

In dit artikel lees je in hoeverre dit format anders is dan de jaren daarvoor.

Deze clubs spelen de play-offs: wedstrijden, datums en tijden

Op dit moment zijn vijf van de zeven deelnemende clubs bekend. Willem II en De Graafschap mogen als nummers drie en vier de eerste ronde overslaan. Almere City, RKC Waalwijk en Roda zijn verzekert van de eerste ronde. Daar komt nog één club bij: FC Den Bosch of Vitesse. In een gekke laatste speelronde zal bekend worden wie het laatste nacompetitieticket grijpt.

Ook de nummer zestien van de Eredivisie is nog niet bekend. De strijd lijkt te gaan tussen Heracles Almelo, NAC, Telstar, Excelsior en FC Volendam. Op dit moment bezet Telstar de zestiende plaats.

Wat is het virtuele schema?

Eerste ronde (1/2):

Dinsdag 28 april 18.45: Roda JC – RKC Waalwijk

Woensdag 29 april 18.45: FC Den Bosch – Almere City

Eerste ronde (2/2):

Vrijdag 1 mei 20.00 uur: RKC Waalwijk – Roda JC

Zaterdag 2 mei 14.00 uur: Almere City – FC Den Bosch

Tweede ronde (1/2):

Dinsdag 5 mei 18.45 uur/woensdag 6 mei 21.00 uur: Roda JC/RKC Waalwijk – Willem II

Woensdag 6 mei 18.45 uur: FC Den Bosch/Almere City – De Graafschap

Tweede ronde (2/2):

Zaterdag 9 mei 16.30 uur: Willem II – Roda JC/RKC Waalwijk

zaterdag 9 mei 20.00 uur: De Graafschap – FC Den Bosch/Almere City

Halve finale (1/2)*:

Woensdag 13 mei 20.00: Winnaar WII/RJC/RKC – Winnaar GRA/DBO/ALM

Halve finale (2/2)*

Zaterdag 16 mei 20.00: Return

*Het hoogstgeplaatste team speelt de tweede wedstrijd thuis

Finale (1/2):

Woensdag 20 mei 18.45 uur: Winnaar KKD-‘route’ – Telstar

Finale (2/2):

Zaterdag 23 mei 20.00 uur: Telstar – Winnaar KKD-‘route’