Willem II-fans worden onwel bij huldiging in Tilburg

Duizenden supporters hebben zich maandagmiddag verzameld op de Heuvel in Tilburg voor de huldiging van promovendus Willem II. Door de hoge temperatuur zijn meerdere fans onwel geworden, schrijft het Brabants Dagblad. EHBO’ers moesten verschillende keren in actie komen.

De sfeer zat er uren voor de start van de officiële huldiging goed in. Fans stroomden massaal toe naar het centrum van Tilburg om de terugkeer van Willem II naar de Eredivisie te vieren. Maar terwijl dj’s het publiek opzweepten en de temperatuur bleef oplopen — tot een piek van 29 graden — kregen meerdere aanwezigen het fysiek zwaar.

Volgens het Brabants Dagblad gingen supporters 'onderuit van de hitte'. Vanuit de organisatie werd regelmatig opgeroepen om voldoende water te drinken en op elkaar te letten. Bierblikjes werden bij de ingang ingenomen, terwijl flesjes water juist mochten worden meegenomen. Ook de EHBO bleek voorbereid op de omstandigheden en moest al vroeg meerdere keren assistentie verlenen.

EHBO grijpt meerdere keren in tijdens bloedhete huldiging

Rond 15.00 uur verschenen de eerste meldingen van supporters die onwel waren geworden op het overvolle plein. Foto’s vanaf de Heuvel tonen mensen die verzorgd moesten worden door hulpdiensten, terwijl andere supporters verkoeling probeerden te zoeken in de schaduw.

Onder een brandende zon wachtten duizenden fans dicht op elkaar op de selectie van Willem II, die later op de middag op het podium zal verschijnen. De organisatie besloot daarom ook water uit te delen aan aanwezige supporters.

Ondanks de medische incidenten bleef de sfeer grotendeels feestelijk. Fans zongen luidkeels mee met de muziek van dj Tommy Santo en staken zelfs al vroeg fakkels af in het centrum van Tilburg.