Ismael Saibari verkozen tot Speler van het Jaar in de Eredivisie

is uitgeroepen tot Speler van het Jaar in de Eredivisie. De spelmaker van PSV bekroonde daarmee een fenomenaal seizoen, waarin hij uitgroeide tot sleutelspeler van het kampioensteam van trainer Peter Bosz.

Saibari hield concurrenten Mika Godts, Joey Veerman, Tjaronn Chery en Jacob Trenskow achter zich tijdens de Eredivisie Awards. De 25-jarige middenvelder maakte vooral indruk met zijn dominante optredens in topwedstrijden. Tegen clubs uit de traditionele top zes was hij direct betrokken bij acht doelpunten: vijf treffers en drie assists. Zo produceerde hij een hattrick tegen Feyenoord.

Met vijftien doelpunten en acht assists in 27 competitiewedstrijden drukte Saibari nadrukkelijk zijn stempel op het seizoen van PSV. Daarmee was hij de meest scorende middenvelder van de Eredivisie.

Godts grote uitdager, maar prijs gaat naar Eindhoven

De grootste concurrent voor de prijs leek Godts. De aanvaller van Ajax beleefde individueel eveneens een sensationeel seizoen met zeventien goals en dertien assists. Hij was bovendien de meest waardevolle speler van de competitie volgens de statistieken. Godts moest het stellen met de prijs voor Talent van het Jaar.

Ook Joey Veerman maakte met acht goals en veertien assists indruk op het middenveld van PSV, terwijl Tjaronn Chery zich op 37-jarige leeftijd bij N.E.C. ontpopte tot smaakmaker en Jacob Trenskow namens sc Heerenveen uitgroeide tot een van de revelaties van het Eredivisie-seizoen

Met de uitverkiezing volgt Saibari voormalig FC Twente-middenvelder Sem Steijn op, die vorig seizoen werd uitgeroepen tot Speler van het Jaar.