Godts wint Johan Cruijff Award, maar grijpt naast hoofdprijs: 'We weten al wie gaat winnen'

heeft maandagavond de Johan Cruijff Award voor Talent van het Jaar gewonnen. De aanvaller van Ajax kreeg tijdens de Eredivisie Awards de voorkeur boven Dies Janse, Sami Ouaissa, Mats Rots en Kees Smit, nadat hij zich dit seizoen ontpopte tot een van de absolute smaakmakers van de Eredivisie.

De twintigjarige Belg kende een indrukwekkend seizoen in Amsterdam en was direct betrokken bij liefst 30 doelpunten: 17 treffers en 13 assists. Daarmee groeide Godts uit tot de meest waardevolle speler van de competitie. Bovendien werd hij dit seizoen al drie keer uitgeroepen tot Johan Cruijff Talent van de Maand, vaker dan welke speler ook.

Godts sprak na het winnen van de prijs, die hij kreeg uitgereikt van Klaas-Jan Huntelaar, zijn dankbaarheid uit richting eenieder die hem heeft geholpen. Opvallend genoeg feliciteerde hij aan het eind van zijn speech Ismael Saibari alvast met het winnen van de prijs voor Speler ven het Jaar, hoewel die prijs nog niet was uitgereikt. "We weten al wie Speler van het Jaar wordt. Saibari, gefeliciteerd", zei Godts, die zelf óók is genomineerd om Speler van het Jaar te worden.

Godts treedt in bijzondere voetsporen

Met zijn productie schaarde Godts zich in een bijzonder rijtje. Alleen Salomon Kalou kwam deze eeuw vóór zijn twintigste verjaardag tot meer goals en assists in één Eredivisie-seizoen. Kalou noteerde er in het seizoen 2004/05 namens Feyenoord 31.

Concurrentie van Janse, Ouaissa, Rots en Smit

De concurrentie voor Godts was stevig. Dies Janse beleefde bij FC Groningen een sterk seizoen als centrale verdediger en groeide uit tot een vaste waarde achterin. Ook Sami Ouaissa maakte indruk bij N.E.C. met zijn creativiteit en aanvallende impulsen.

Daarnaast kende Mats Rots een definitieve doorbraak bij FC Twente, terwijl Kees Smit zich bij AZ ontwikkelde tot een van de meest verfijnde middenvelders van de Eredivisie.

Met het winnen van de Johan Cruijff Award volgt Godts voormalig Ajacied Jorrel Hato op, die vorig seizoen werd uitgeroepen tot Talent van het Jaar. Voor de prijs wordt gestemd door de achttien Eredivisie-trainers en bondscoach Ronald Koeman, nadat een voorselectie wordt gemaakt op basis van de prestaties in het seizen.