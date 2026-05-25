Godts wint Johan Cruijff Award, maar grijpt naast hoofdprijs: 'We weten al wie gaat winnen'

25 mei 2026, 21:09   Bijgewerkt: 21:25
Mika Godts
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Mika Godts heeft maandagavond de Johan Cruijff Award voor Talent van het Jaar gewonnen. De aanvaller van Ajax kreeg tijdens de Eredivisie Awards de voorkeur boven Dies Janse, Sami Ouaissa, Mats Rots en Kees Smit, nadat hij zich dit seizoen ontpopte tot een van de absolute smaakmakers van de Eredivisie.

De twintigjarige Belg kende een indrukwekkend seizoen in Amsterdam en was direct betrokken bij liefst 30 doelpunten: 17 treffers en 13 assists. Daarmee groeide Godts uit tot de meest waardevolle speler van de competitie. Bovendien werd hij dit seizoen al drie keer uitgeroepen tot Johan Cruijff Talent van de Maand, vaker dan welke speler ook.

Godts sprak na het winnen van de prijs, die hij kreeg uitgereikt van Klaas-Jan Huntelaar, zijn dankbaarheid uit richting eenieder die hem heeft geholpen. Opvallend genoeg feliciteerde hij aan het eind van zijn speech Ismael Saibari alvast met het winnen van de prijs voor Speler ven het Jaar, hoewel die prijs nog niet was uitgereikt. "We weten al wie Speler van het Jaar wordt. Saibari, gefeliciteerd", zei Godts, die zelf óók is genomineerd om Speler van het Jaar te worden.

Godts treedt in bijzondere voetsporen

Met zijn productie schaarde Godts zich in een bijzonder rijtje. Alleen Salomon Kalou kwam deze eeuw vóór zijn twintigste verjaardag tot meer goals en assists in één Eredivisie-seizoen. Kalou noteerde er in het seizoen 2004/05 namens Feyenoord 31.

Godts is naast zijn nominatie voor Talent van het Jaar eveneens kandidaat voor de prijs Speler van het Jaar.

Concurrentie van Janse, Ouaissa, Rots en Smit

De concurrentie voor Godts was stevig. Dies Janse beleefde bij FC Groningen een sterk seizoen als centrale verdediger en groeide uit tot een vaste waarde achterin. Ook Sami Ouaissa maakte indruk bij N.E.C. met zijn creativiteit en aanvallende impulsen.

Daarnaast kende Mats Rots een definitieve doorbraak bij FC Twente, terwijl Kees Smit zich bij AZ ontwikkelde tot een van de meest verfijnde middenvelders van de Eredivisie.

Met het winnen van de Johan Cruijff Award volgt Godts voormalig Ajacied Jorrel Hato op, die vorig seizoen werd uitgeroepen tot Talent van het Jaar. Voor de prijs wordt gestemd door de achttien Eredivisie-trainers en bondscoach Ronald Koeman, nadat een voorselectie wordt gemaakt op basis van de prestaties in het seizen.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Veluwe
152 Reacties
215 Dagen lid
224 Likes
Veluwe
bijzondere prijs; 2023-24: 13 wedstrijden in de eredivisie 2024-25: 29 wedstrijden in de eredivisie 2025-26: 34 wedstrijden in de eredivisie En nog steeds een talent...

Veluwe
Veluwe
Mika Godts

Mika Godts
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 20 jaar (7 jun. 2005)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
34
17
2024/2025
Jong Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
29
4
2023/2024
Jong Ajax
14
6

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
34
24
59
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56
6
Utrecht
34
13
53
7
AZ
34
7
52

Complete Stand

