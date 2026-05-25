Het gaat momenteel niet voor de wind voor René van der Gijp op Curaçao, zo vertelt de hoofdrolspeler van Vandaag Inside in KieftJansenEgmondGijp. De oud-voetballer is moeilijk te been wegens een jichtaanval in zijn enkel, waar hij veel last van heeft.

Sinds afgelopen week maakt Vandaag Inside uitzendingen vanaf Curaçao. Het programma loopt nog één week door, waarna het stokje wordt overgedragen aan De Oranjezomer. Van der Gijp is uiteraard ook van de partij en heeft het ‘prima naar zijn zin’, al moet hij toegeven dat hij ‘hier geen vijf weken’ had moeten zitten.

Artikel gaat verder onder video

Ook heeft de goedlachse analist te maken met fysiek malheur, zo moet hij vertellen in de openingsfase van KieftJansenEgmondGijp. Van der Gijp zou strompelend zijn binnengekomen om samen met Rob Jansen, Michel van Egmond en Wim Kieft een podcast te maken.

“Ik zag je hinkend aan komen lopen, wat is er aan de hand?”, vraagt Van Egmond aan zijn collega. “Nee joh, niks. Laat gaan joh. Daar gaan we het niet over hebben”, reageert de oud-voetballer direct. Wim Kieft wil dat Van der Gijp het toch gewoon vertelt. “Anders denken mensen dat dat komt door het voetballen, net als bij mij.”

Van der Gijp doet dan toch een boekje open: “Ik heb nu een jichtaanval in mijn enkel. Waar het vandaan komt? Ik heb geen flauw idee, maar het doet wel heel veel pijn. Ik moet gewoon wachten tot die pijn weg is”, aldus de televisiemaker.