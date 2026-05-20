René van der Gijp heeft dinsdag in een video-item van Vandaag Inside spijt betuigd van de wijze waarop hij voormalig PSV-speler Stanislav Manolev in het verleden heeft bekritiseerd. Van der Gijp nam Manolev jarenlang op de hak op televisie.

Manolev stond van 2009 tot 2013 onder contract bij PSV en was niet zelden het mikpunt van spot. Van der Gijp toonde op televisie regelmatig beelden van de voormalig rechtsback om hem te kakken te zetten. Het droeg eraan bij dat de Bulgaar een bedenkelijke reputatie kreeg onder veel voetballiefhebbers.

Artikel gaat verder onder video

“Eigenlijk had best iemand tegen mij kunnen zeggen met Manolev: joh, je weet niet wat je aan het doen bent. Het is best wel eens leuk om een keer een voorzet die op de parkeerplaats komt te laten zien, maar maak daar geen gewoonte van”, zegt Van der Gijp ruim een decennium later.

Van der Gijp erkent dat hij destijds ‘iets teveel in zichzelf was gaan geloven’. “Misschien was ik in die tijd ook niet voor rede vatbaar geweest. Dat was het begin van mij dat ik bij de slager, de bakker of de bank kwam en iedereen over Manolev begon”, zegt de analist. “Dan denk je toch bij jezelf: ik ga ze niet teleurstellen. Dan zit je een hele wedstrijd van PSV te kijken voor zo’n k*tmomentje. Ach ja…”

Manolev reageerde in 2024 in gesprek met Voetbal International sportief op de hetze die Van der Gijp tegen hem voerde: "Ik vond het eigenlijk wel grappig. Ik wist dat ik een goede speler was, dus het boeide me niet echt. Het was onderdeel van zijn werk en ik vond dat vrij normaal. In ieder land leveren mensen kritiek, dat is ook in Bulgarije en Engeland zo."

"Misschien heeft Van der Gijp het iets te veel gedaan, want hij weet zelf ook wel dat hij een ander beeld dan de werkelijkheid van mij schetste. Soms had ik twee assists in een wedstrijd en liet hij alleen een mislukte voorzet zien. Ach ja, grappige dingen, joh”, aldus Manolev.

De Bulgaar deed nog een opmerkelijk voorstel: "Misschien moet ik maar een keer langskomen om een mooie tv-show met ze te maken.” Op dat voorstel werd echter nimmer ingegaan door Van der Gijp en de overige makers van Vandaag Inside.