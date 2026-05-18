Ronald Koeman reageert live op tv op uithaal van Joey Veerman

Ronald Koeman heeft maandagavond bij Rondo gereageerd op de harde uitspraken van na PSV – FC Twente (5-1). De middenvelder liet zich ontzettend kritisch uit over de keuze van de bondscoach om hem niet op te roepen. Koeman wilde er niet veel over kwijt, maar geeft aan dat hij het ‘anders aan had kunnen pakken’ met Veerman.

“Hij hoeft mij niet meer te bellen", stelde Veerman resoluut tegenover ESPN. “Het is zijn keuze wie hij oproept. Maar zeg dan gewoon dat je andere keuzes maakt en kom niet met argumenten over mijn karakter. Ik begin me nu wel lichtelijk te ergeren aan die persconferenties iedere keer.”

Bij Rondo werd Koeman geconfronteerd met deze uitspraken. "Wat mij betreft is dat klaar. Een speler mag reageren hoe hij over zaken denkt en dat vind ik prima”, zegt de bondscoach in eerste instantie. Wel wil Koeman wat rechtzetten: “Er gingen berichten over een lijst van 55 spelers, maar die lijst was veel kleiner. Die lijst bestond uit veertig spelers, met name op posities waar we nog twijfels hebben. Niet qua middenvelders.”

De bondscoach legt uit waarom hij er niet voor heeft gekozen om 55 spelers te kiezen: “Als je die lijst dusdanig groot maakt, geef je een bepaalde hoop aan spelers die er eigenlijk niet is.” Presentator Wytse van der Goot probeert vervolgens nog een keer over Veerman te beginnen, maar daar gaat Koeman niet in mee: “Ik wil daar verder niet meer over praten”, reageert Koeman duidelijk.