Ronald Koeman reageert live op tv op uithaal van Joey Veerman

18 mei 2026, 21:28
Joey Veerman en Ronald Koeman
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Ronald Koeman heeft maandagavond bij Rondo gereageerd op de harde uitspraken van Joey Veerman na PSV – FC Twente (5-1). De middenvelder liet zich ontzettend kritisch uit over de keuze van de bondscoach om hem niet op te roepen. Koeman wilde er niet veel over kwijt, maar geeft aan dat hij het ‘anders aan had kunnen pakken’ met Veerman.

“Hij hoeft mij niet meer te bellen", stelde Veerman resoluut tegenover ESPN. “Het is zijn keuze wie hij oproept. Maar zeg dan gewoon dat je andere keuzes maakt en kom niet met argumenten over mijn karakter. Ik begin me nu wel lichtelijk te ergeren aan die persconferenties iedere keer.”

Bij Rondo werd Koeman geconfronteerd met deze uitspraken. "Wat mij betreft is dat klaar. Een speler mag reageren hoe hij over zaken denkt en dat vind ik prima”, zegt de bondscoach in eerste instantie. Wel wil Koeman wat rechtzetten: “Er gingen berichten over een lijst van 55 spelers, maar die lijst was veel kleiner. Die lijst bestond uit veertig spelers, met name op posities waar we nog twijfels hebben. Niet qua middenvelders.”

De bondscoach legt uit waarom hij er niet voor heeft gekozen om 55 spelers te kiezen: “Als je die lijst dusdanig groot maakt, geef je een bepaalde hoop aan spelers die er eigenlijk niet is.” Presentator Wytse van der Goot probeert vervolgens nog een keer over Veerman te beginnen, maar daar gaat Koeman niet in mee: “Ik wil daar verder niet meer over praten”, reageert Koeman duidelijk.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Jopie14
304 Reacties
104 Dagen lid
342 Likes
Jopie14
Het is te hopen dat Koeman snel zijn Waterloo vindt.

Ronald Koeman

Ronald Koeman
Functie: Coach
Leeftijd: 63 jaar (21 mrt. 1963)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
34
56
84
2
Feyenoord
34
26
65
3
NEC
34
24
59
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56

