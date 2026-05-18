Ronald Koeman: 'Het ziet er niet rooskleurig uit voor Timber'

18 mei 2026, 21:13
Ronald Koeman bij Rondo
Foto: © Rondo
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal.

Ronald Koeman heeft een update gegeven over de fysieke gesteldheid van Jurriën Timber. Bij Rondo vertelt de bondscoach dat de situatie er ‘niet rooskleurig’ uitziet voor de verdediger van Arsenal. Er lijkt daarom een streep te gaan door het WK met Oranje.

Koeman werd maandagavond kort ingebeld tijdens de uitzending van Rondo en liet zich onder meer uit over de blessure van Timber. De veelzijdige verdediger staat al maanden aan de kant met een liesblessure, al gaf Mikel Arteta onlangs een positieve update over de Nederlander. De woorden van Koeman geven echter weinig hoop.

“Jurriën is geblesseerd en daar loopt hij al een hele tijd mee. Dat is op en af gegaan. Hij is nu weer aan het optrainen om te kijken of hij de Champions League kan halen en beschikbaar kan zijn voor het WK. Maar dat ziet er op dit moment niet rooskleurig uit”, aldus de bondscoach.

Ook over Memphis Depay liet Koeman zich uit. Daarover was hij een stuk positiever. Hij verwacht dat de topscorer aller tijden binnenkort weer minuten gaat maken en denkt dat hij nog voordat het WK begint een hele wedstrijd kan spelen.

Jurriën Timber

Arsenal
Team: Arsenal
Leeftijd: 24 jaar (17 jun. 2001)
Positie: V (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Arsenal
30
3
2024/2025
Arsenal
30
1
2023/2024
Arsenal
2
1
2023/2024
Arsenal
2
0

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Zweden
0
0
0
4
Tunesië
0
0
0

