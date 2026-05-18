Ronald Koeman heeft een update gegeven over de fysieke gesteldheid van . Bij Rondo vertelt de bondscoach dat de situatie er ‘niet rooskleurig’ uitziet voor de verdediger van Arsenal. Er lijkt daarom een streep te gaan door het WK met Oranje.

Koeman werd maandagavond kort ingebeld tijdens de uitzending van Rondo en liet zich onder meer uit over de blessure van Timber. De veelzijdige verdediger staat al maanden aan de kant met een liesblessure, al gaf Mikel Arteta onlangs een positieve update over de Nederlander. De woorden van Koeman geven echter weinig hoop.

Artikel gaat verder onder video

“Jurriën is geblesseerd en daar loopt hij al een hele tijd mee. Dat is op en af gegaan. Hij is nu weer aan het optrainen om te kijken of hij de Champions League kan halen en beschikbaar kan zijn voor het WK. Maar dat ziet er op dit moment niet rooskleurig uit”, aldus de bondscoach.

Ook over Memphis Depay liet Koeman zich uit. Daarover was hij een stuk positiever. Hij verwacht dat de topscorer aller tijden binnenkort weer minuten gaat maken en denkt dat hij nog voordat het WK begint een hele wedstrijd kan spelen.