Justin Bijlow bewijst zichzelf slechte dienst, tien dagen voor bekendmaking WK-selectie

heeft zichzelf een slechte dienst bewezen, tien dagen voor de bekendmaking van de WK-selectie van het Nederlands elftal door bondscoach Ronald Koeman. De doelman van Genoa ging zondagmiddag in de fout in de thuiswedstrijd tegen AC Milan.

Bijlow is inmiddels weer volledig fit, nadat hij op 26 april geblesseerd uitviel in het duel van Genoa met Como (0-2 nederlaag). De afgelopen winter van Feyenoord overgenomen keeper had in een slaapverwekkend eerste helft weinig te doen: beide teams creëerden nauwelijks kansen en gingen met een 0-0 tussenstand rusten.

Kort na rust zag Bijlow er echter niet lekker uit bij de openingstreffer van AC Milan. De doelman leek niet bij de les te zijn toen ploeggenoot Alex Amorim de bal op hem terugspeelde, waarna hij Christopher Nkunku vloerde.

Scheidsrechter Simone Sozza kende een strafschop toe aan AC Milan en bestrafte Bijlow met een gele kaart. Nkunku pakte het cadeautje van Bijlow vervolgens zelf uit: 0-1.

Voor Bijlow zijn het spannende weken. De goalie kent een prima seizoen bij Genoa en werd tijdens de laatste interlandperiode in maart voor het eerst sinds het EK van 2024 weer opgeroepen voor het Nederlands elftal. Hij bleef negentig minuten op de bank in de oefenwedstrijden tegen Noorwegen en Ecuador, maar lijkt voor bondscoach Ronald Koeman een serieuze optie voor het WK van aankomende zomer.

𝗕𝗶𝗷𝗹𝗼𝘄 gaat de 𝗳𝗼𝘂𝘁 in en laat AC Milan scoren vanaf 11 meter! 🫣#ZiggoSport #SerieA #GenoaMilan — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 17, 2026