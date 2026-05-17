Live voetbal 2

Justin Bijlow bewijst zichzelf slechte dienst, tien dagen voor bekendmaking WK-selectie

17 mei 2026, 13:53
Justin Bijlow Genoa
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Demen Bulbul
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Justin Bijlow heeft zichzelf een slechte dienst bewezen, tien dagen voor de bekendmaking van de WK-selectie van het Nederlands elftal door bondscoach Ronald Koeman. De doelman van Genoa ging zondagmiddag in de fout in de thuiswedstrijd tegen AC Milan.

Bijlow is inmiddels weer volledig fit, nadat hij op 26 april geblesseerd uitviel in het duel van Genoa met Como (0-2 nederlaag). De afgelopen winter van Feyenoord overgenomen keeper had in een slaapverwekkend eerste helft weinig te doen: beide teams creëerden nauwelijks kansen en gingen met een 0-0 tussenstand rusten.

Artikel gaat verder onder video

Kort na rust zag Bijlow er echter niet lekker uit bij de openingstreffer van AC Milan. De doelman leek niet bij de les te zijn toen ploeggenoot Alex Amorim de bal op hem terugspeelde, waarna hij Christopher Nkunku vloerde.

Scheidsrechter Simone Sozza kende een strafschop toe aan AC Milan en bestrafte Bijlow met een gele kaart. Nkunku pakte het cadeautje van Bijlow vervolgens zelf uit: 0-1.

Voor Bijlow zijn het spannende weken. De goalie kent een prima seizoen bij Genoa en werd tijdens de laatste interlandperiode in maart voor het eerst sinds het EK van 2024 weer opgeroepen voor het Nederlands elftal. Hij bleef negentig minuten op de bank in de oefenwedstrijden tegen Noorwegen en Ecuador, maar lijkt voor bondscoach Ronald Koeman een serieuze optie voor het WK van aankomende zomer.

Moet Justin Bijlow met Oranje mee naar het WK?

Laden...
17 stemmen

➡️ Meer Oranje nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
PSV-speler Joey Veerman

Joey Veerman niét in '55(!)-koppige Oranje-voorselectie' voor WK

  • vr 15 mei, 20:31
  • 15 mei 20:31
  • 10
Memphis Depay

Nog meer zorgen voor Koeman: rentree Depay uitgesteld

  • Gisteren, 20:47
  • Gisteren, 20:47
  • 3
Omar Rekik in actie namens Tunesië

Oranje-tegenstander Tunesië maakt WK-selectie bekend: 'Nederlander' geselecteerd

  • vr 15 mei, 19:10
  • 15 mei 19:10
  • 1
0 1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

21
902 Reacties
192 Dagen lid
2.399 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Bijlow is na zijn transfer ineens gewoon continu fit en inmiddels goud waard voor Genoa. Supporters, de club en de Italiaanse media raken niet uitgesproken over hem. Daar vragen ze zich juist af hoe zo’n goede keeper überhaupt bij Genoa terecht is gekomen. En dan heb je weer de Nederlandse media.. zodra er een momentje fout gaat, kunnen ze hem meteen weer naar beneden halen en breed uitmeten in het nieuws. Blijft bijzonder. Heeft voor de rest overigens weer ijzersterk gekeept vanmiddag.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

21
902 Reacties
192 Dagen lid
2.399 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Bijlow is na zijn transfer ineens gewoon continu fit en inmiddels goud waard voor Genoa. Supporters, de club en de Italiaanse media raken niet uitgesproken over hem. Daar vragen ze zich juist af hoe zo’n goede keeper überhaupt bij Genoa terecht is gekomen. En dan heb je weer de Nederlandse media.. zodra er een momentje fout gaat, kunnen ze hem meteen weer naar beneden halen en breed uitmeten in het nieuws. Blijft bijzonder. Heeft voor de rest overigens weer ijzersterk gekeept vanmiddag.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Justin Bijlow

Justin Bijlow
Genoa
Team: Genoa
Leeftijd: 28 jaar (22 jan. 1998)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Genoa
15
0
2025/2026
Feyenoord
0
0
2024/2025
Feyenoord
4
0
2023/2024
Feyenoord
17
0

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws