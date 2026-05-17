Justin Bijlow bewijst zichzelf slechte dienst, tien dagen voor bekendmaking WK-selectie

Justin Bijlow heeft zichzelf een slechte dienst bewezen, tien dagen voor de bekendmaking van de WK-selectie van het Nederlands elftal door bondscoach Ronald Koeman. De doelman van Genoa ging zondagmiddag in de fout in de thuiswedstrijd tegen AC Milan.
Bijlow is inmiddels weer volledig fit, nadat hij op 26 april geblesseerd uitviel in het duel van Genoa met Como (0-2 nederlaag). De afgelopen winter van Feyenoord overgenomen keeper had in een slaapverwekkend eerste helft weinig te doen: beide teams creëerden nauwelijks kansen en gingen met een 0-0 tussenstand rusten.
Kort na rust zag Bijlow er echter niet lekker uit bij de openingstreffer van AC Milan. De doelman leek niet bij de les te zijn toen ploeggenoot Alex Amorim de bal op hem terugspeelde, waarna hij Christopher Nkunku vloerde.
Scheidsrechter Simone Sozza kende een strafschop toe aan AC Milan en bestrafte Bijlow met een gele kaart. Nkunku pakte het cadeautje van Bijlow vervolgens zelf uit: 0-1.
Voor Bijlow zijn het spannende weken. De goalie kent een prima seizoen bij Genoa en werd tijdens de laatste interlandperiode in maart voor het eerst sinds het EK van 2024 weer opgeroepen voor het Nederlands elftal. Hij bleef negentig minuten op de bank in de oefenwedstrijden tegen Noorwegen en Ecuador, maar lijkt voor bondscoach Ronald Koeman een serieuze optie voor het WK van aankomende zomer.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Bijlow is na zijn transfer ineens gewoon continu fit en inmiddels goud waard voor Genoa. Supporters, de club en de Italiaanse media raken niet uitgesproken over hem. Daar vragen ze zich juist af hoe zo’n goede keeper überhaupt bij Genoa terecht is gekomen. En dan heb je weer de Nederlandse media.. zodra er een momentje fout gaat, kunnen ze hem meteen weer naar beneden halen en breed uitmeten in het nieuws. Blijft bijzonder. Heeft voor de rest overigens weer ijzersterk gekeept vanmiddag.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Bijlow is na zijn transfer ineens gewoon continu fit en inmiddels goud waard voor Genoa. Supporters, de club en de Italiaanse media raken niet uitgesproken over hem. Daar vragen ze zich juist af hoe zo’n goede keeper überhaupt bij Genoa terecht is gekomen. En dan heb je weer de Nederlandse media.. zodra er een momentje fout gaat, kunnen ze hem meteen weer naar beneden halen en breed uitmeten in het nieuws. Blijft bijzonder. Heeft voor de rest overigens weer ijzersterk gekeept vanmiddag.