heeft een flinke tegenvaller moeten incasseren. De doelman van Genoa viel zondagmiddag geblesseerd uit in het competitieduel met Como (0-2).

Bijlow werd in zijn carrière al veelvuldig geplaagd door blessures, maar de laatste maanden bleef hij fit. Sinds zijn winterse komst van Feyenoord begon de keeper in de Serie A dertien wedstrijden op rij in de basis.

Bijlow presteerde uitstekend en werd tijdens de laatste interlandperiode in maart voor het eerst sinds het EK van 2024 weer opgeroepen voor het Nederlands elftal. Hij bleef negentig minuten op de bank in de oefenwedstrijden tegen Noorwegen en Ecuador, maar leek voor bondscoach Ronald Koeman een serieuze optie voor het WK van aankomende zomer.

Artikel gaat verder onder video

Nu is Bijlow echter toch weer teruggeworpen door een blessure. De doelman begon tegen Como nog wel in de basis, maar bleef in de rust in de kleedkamer achter. Volgens Italiaanse media heeft hij een spierblessure opgelopen. Hoelang Bijlow uit de roulatie is, moet nog blijken.