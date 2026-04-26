Justin Bijlow raakt geblesseerd en incasseert dreun richting WK

26 april 2026, 17:20   Bijgewerkt: 17:26
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Justin Bijlow heeft een flinke tegenvaller moeten incasseren. De doelman van Genoa viel zondagmiddag geblesseerd uit in het competitieduel met Como (0-2).

Bijlow werd in zijn carrière al veelvuldig geplaagd door blessures, maar de laatste maanden bleef hij fit. Sinds zijn winterse komst van Feyenoord begon de keeper in de Serie A dertien wedstrijden op rij in de basis.

Bijlow presteerde uitstekend en werd tijdens de laatste interlandperiode in maart voor het eerst sinds het EK van 2024 weer opgeroepen voor het Nederlands elftal. Hij bleef negentig minuten op de bank in de oefenwedstrijden tegen Noorwegen en Ecuador, maar leek voor bondscoach Ronald Koeman een serieuze optie voor het WK van aankomende zomer.

Nu is Bijlow echter toch weer teruggeworpen door een blessure. De doelman begon tegen Como nog wel in de basis, maar bleef in de rust in de kleedkamer achter. Volgens Italiaanse media heeft hij een spierblessure opgelopen. Hoelang Bijlow uit de roulatie is, moet nog blijken.

Bijlow, goede keeper maar een keeper van glas. Ik zou hem maar thuis laten Koeman!

Justin Bijlow

Justin Bijlow
Genoa
Team: Genoa
Leeftijd: 28 jaar (22 jan. 1998)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Genoa
12
0
2025/2026
Feyenoord
0
0
2024/2025
Feyenoord
4
0
2023/2024
Feyenoord
17
0

Stand Serie A 2025/2026

Serie A
GS
DS
PT
12
Parma
34
-15
42
13
Torino
33
-17
40
14
Genoa
33
-6
39
15
Fiorentina
33
-7
36
16
Cagliari
33
-14
33

