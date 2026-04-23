denkt dat het Nederlands elftal komende zomer een van de outsiders voor de wereldtitel is, zo laat hij weten in gesprek met Ziggo Sport. De middenvelder van FC Barcelona hoopt daarnaast opnieuw tegen Argentinië te mogen spelen op het toernooi, omdat hij dat in 2022 een heel speciale wedstrijd vond.

De Jong kwam woensdagavond tegen Celta de Vigo (1-0 winst) als invaller binnen de lijnen bij FC Barcelona, waardoor hij Phillip Cocu passeerde als Nederlander met de meeste wedstrijden in Catalaanse dienst. Ter ere van dat record ging Ziggo Sport bij de middenvelder langs. Tijdens dat gesprek wordt vast vooruitgeblikt op komende zomer, als De Jong met Oranje naar het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten gaat.

“Ik heb er heel veel zin in. Een eindtoernooi spelen met je land is het mooiste wat er is in het voetbal, zeker een WK”, begint de controleur, die het EK van twee jaar geleden moest missen wegens een slepende enkelblessure. “Daarom kijk ik er nog meer naar uit en besef ik wat het is om er niet te zijn.” De Jong is blij met de huidige spelersgroep van Oranje, die hij veel potentie toedicht. “Ik denk niet dat we altijd alles eruit hebben gehaald. Ik heb het gevoel dat we groeiende zijn en hopelijk kan er wat moois ontstaan.”

De Jong is echter realistisch en geeft toe dat Nederland zeker niet de favoriet is voor de eindzege. “Ik denk ook niet dat wij de beste selectie hebben van alle landen, maar ik denk wel dat we in de groep landen zitten die onder de topfavorieten zitten. Als het goed valt en wij zijn op ons top, kunnen we verrassen.” Wereldkampioen worden kan dus? “Ja, dat kan”, aldus De Jong, die een brede grijns op zijn gezicht krijgt. “We moeten wel realistisch zijn. We zijn niet de topfavoriet, maar het doel moet wel zijn om het te winnen.” De middenvelder merkt dat het gevoel dat er wat mogelijk is begint te groeien binnen Oranje. “Uiteindelijk gaat het om de vorm en op eindtoernooien heb je een beetje geluk nodig.”

Argentinië en Spanje

Als voorbeeld neemt hij de verloren penaltyreeks op het WK van 2022 tegen de uiteindelijke wereldkampioen Argentinië. “Als wij die penalty’s wel winnen, weet je nooit hoe het loopt. We moeten zorgen dat we op ons best zijn, dan weet je nooit of het goed gaat vallen. Maar we kunnen het zeker winnen.” De Jong zou het mooi vinden om komend WK een nieuwe kans te krijgen tegen Argentinië. “Dat zou een hele mooie wedstrijd zijn, omdat het op het vorige WK zo’n speciale wedstrijd is geweest. Maar je kunt er van tevoren beter niet te veel over zeggen, want ik denk dat het de tegenstander alleen maar motiveert.”

Bij Barcelona speelt De Jong samen met de nodige spelers van Spanje, een van de andere topfavorieten voor de eindzege. Toch hoeft Nederland niet per se bang te zijn voor de Zuid-Europeanen. “We hebben natuurlijk die wedstrijden tegen ze gehad waarbij je het gevoel had dat je je met ze kon meten”, doelt hij op het tweeluik in de kwartfinale van de Nations League van ruim een jaar geleden. “Daarom zeg ik dat wij echt wereldkampioen kunnen worden, maar dan moeten we op ons top zijn.”