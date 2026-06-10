Opvallend: Ajax-assistent kondigt eigen komst aan

De technische staf van Ajax onder leiding van de nieuwe hoofdtrainer Míchel krijgt steeds meer vorm. Juanvi Peinado heeft via sociale media zelf aangekondigd dat hij als assistent-trainer aan de slag gaat in Amsterdam. Hoewel de Spanjaard zijn koffers al lijkt te hebben gepakt, heeft de clubleiding van Ajax de komst van het nieuwe staflid nog niet officieel bevestigd.

Via zijn persoonlijke Instagram-pagina deelde de assistent zijn enthousiasme over de aanstaande samenwerking met Míchel. "Ik ben ontzettend dankbaar en blij met de kans om deel uit te maken van de staf van Míchel als assistent-coach in zijn spannende avontuur als hoofdcoach van Ajax", zo liet Peinado zijn volgers weten. De kersverse assistent kijkt uit naar zijn nieuwe werkplek in de hoofdstad. "Het is een geweldige uitdaging en een grote eer om bij deze fantastische en historische club te horen. Op naar succes!", aldus de Spanjaard.

Artikel gaat verder onder video

Met de komst van Peinado haalt Ajax een man met de nodige internationale ervaring in huis. De trainer was in het verleden werkzaam in de jeugdopleidingen van onder meer Real Madrid en Villarreal. Daarna fungeerde hij als assistent-trainer bij grote clubs als Sevilla, Wolverhampton Wanderers en West Ham United. Eerder dit jaar stond hij nog op eigen benen als hoofdtrainer van het Spaanse Guadalajara, dat uitkomt in de Primera Federación. Dat contract werd echter begin deze maand vroegtijdig ontbonden, waardoor de weg vrij was voor een overstap naar de Amsterdamse club.

Míchel zelf werd begin deze maand officieel gepresenteerd als de nieuwe trainer in Amsterdam. Hij is daarmee de definitieve opvolger van interim-coach Óscar García. Omdat de formele voorbereiding op het nieuwe seizoen later deze maand pas van start gaat, is technisch directeur Jordi Cruijff momenteel nog volop bezig met het completeren van de technische staf rondom de nieuwe hoofdtrainer.