Scheidsrechter WK-finale stopt per direct met fluiten

Slavko Vinčić heeft besloten om zijn scheidsrechtersloopbaan per direct te beëindigen. De 46-jarige Sloveen neemt, slechts een week nadat hij de WK-finale tussen Spanje en Argentinië (1-0) die hij mocht leiden, afscheid.

Tijdens de WK-finale in het MetLife Stadium, die door Spanje met 1-0 werd gewonnen dankzij een treffer van Ferran Torres in de verlenging, stond Vinčić volop in de schijnwerpers. De finale kende de nodige frustraties, waarbij de gemoederen in de slotfase hoog opliepen. De Sloveense arbiter deelde meerdere kaarten uit en stuurde de Argentijn Enzo Fernández met een rode kaart, na twee keer geel, van het veld. Argentijnse fans startten zelfs een petitie voor het overspelen van de finale.

Eerder in het toernooi had de FIFA hem ook al de leiding gegeven over de duels tussen Brazilië en Marokko, en Mexico tegen Ecuador.

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Vinčić, afkomstig uit Maribor, maakte sinds 2010 deel uit van de FIFA-lijst met internationale scheidsrechters. In die periode groeide hij uit tot een vaste waarde bij grote wedstrijden op het hoogste niveau.

De Sloveen floot door de jaren heen meerdere prestigieuze duels. Zo had hij de leiding over de Europa League-finale van 2022 tussen Eintracht Frankfurt en Glasgow Rangers. Twee jaar later stond Vinčić opnieuw op het grootste Europese podium toen hij de Champions League-finale van 2024 tussen Borussia Dortmund en Real Madrid in goede banen leidde.

Met het fluiten van de WK-finale tussen Spanje en Argentinië kwam er voor Vinčić een bijzonder slotstuk aan zijn carrière als internationaal scheidsrechter.