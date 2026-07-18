WK-finalescheidsrechter Vinčić werd ooit opgepakt bij drugs- en prostitutiefeest

De FIFA heeft de Sloveen Slavko Vinčić aangesteld als scheidsrechter voor de WK-finale tussen Spanje en Argentinië. De keuze is opvallend te noemen, aangezien hij zes jaar geleden nog werd gearresteerd tijdens een politie-inval bij een drugs- en prostitutiefeest in Bosnië en Herzegovina, dat meldt The Daily Mail.

De scheidsrechter kwam in mei 2020 in het nieuws toen hij werd opgepakt op een feest in de Bosnische stad Bijeljina. De politie trof daar negen vrouwen en 26 mannen aan en nam onder meer cocaïne, vuurwapens en contant geld in beslag. Vinčić werd destijds verhoord als getuige, maar werd niet beschuldigd van directe betrokkenheid bij de prostitutiebende en mocht na verhoor vertrekken. "Ik belandde per toeval op deze ranch", zo vertelde hij destijds aan het Sloveense Vecer. "Ik heb mijn eigen bedrijf en was in Bosnië en Herzegovina voor een zakelijke bijeenkomst".

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De Sloveen gaf aan dat hij slechts was ingegaan op een uitnodiging voor een lunch. "Dat bleek mijn grootste fout te zijn", legde de scheidsrechter uit. "Ik heb er spijt van. Ik zat met mijn gezelschap aan tafel, opeens kwam de politie en wat er gebeurde, gebeurde". Ook benadrukte hij destijds dat noch hijzelf, noch zijn zakenpartners iets te maken hadden met de gearresteerde groep.

Ook de voorzitter van de Sloveense scheidsrechtersbond, Vlado Sajn, nam het destijds direct voor hem op. "Volgens de informatie die we hebben verzameld uit officiële en onofficiële bronnen, en niet in de laatste plaats van Slavko zelf, wordt hij nergens van verdacht en zijn er geen procedures tegen hem aangespannen", aldus Sajn. Volgens de preses was Vinčić simpelweg het slachtoffer van pech. "Hij was op het verkeerde moment op de verkeerde plek", vervolgde Sajn. "Hij was uitgenodigd voor een feest waar een grote groep mensen was van wie hij de overgrote meerderheid niet kende. Ik beschouw dit verhaal als een samenloop van ongelukkige omstandigheden".

Ondanks de eerdere controverse heeft Vinčić een indrukwekkend cv opgebouwd, met als recent hoogtepunt de Champions League-finale van 2024 tussen Borussia Dortmund en Real Madrid. Tijdens het huidige eindtoernooi in Noord-Amerika had hij al de leiding over drie wedstrijden. Een opvallende statistiek: Spanje verloor nog nooit een wedstrijd die onder zijn leiding stond. Argentinië werd slechts één keer gefloten door de Sloveen, dat was tijdens de verrassende nederlaag tegen Saudi-Arabië op het WK in 2022.