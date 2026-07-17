Hugo Borst deelt heftige details over overleden Rob Dieperink: 'Had grote problemen'

Hugo Borst zegt in De Oranjezomer dat de deze week overleden scheidsrechter Rob Dieperink met 'grote problemen' kampte. In de woorden van de AD-columnist is het een 'publiek' geheim dat de 38-jarige arbiter zelf uit het leven is gestapt. Over de gebeurtenissen bij Dieperinks laatste wedstrijd, een oefenduel van Go Ahead Eagles, en de emotionele column die hij daaraan wijdde, wil Borst ook een aantal zaken kwijt.

Het lichaam van Dieperink werd afgelopen maandag aangetroffen in zijn woning in Borculo, waarbij de politie Oost-Nederland na onderzoek concludeerde dat er geen sprake was van betrokkenheid van derden. De arbiter zou deze zomer eigenlijk actief zijn als VAR op het WK in Canada, de Verenigde Staten en Mexico maar na een arrestatie in Londen, in maart van dit jaar, vanwege vermeende aanranding van een 17-jarige jongen, besloot de FIFA Dieperink thuis te laten. De zaak werd overigens wegens een gebrek aan bewijs geseponeerd.

Op de zaterdag voor zijn overlijden had Dieperink nog de leiding over een oefenwedstrijd tussen Go Ahead Eagles en het Cypriotische Apollon Limassol, die werd gespeeld in Terwolde. Bij die wedstrijd zouden naar verluidt spreekkoren richting de scheidsrechter hebben geklonken. Borst schreef naar aanleiding daarvan een emotionele column over de persoon/personen die daarvoor verantwoordelijk zijn. "Ik probeer me een voorstelling te maken van het onmens die die dood op zijn geweten heeft", schreef hij onder meer. Later liet Go Ahead-directeur Jan Willem van Dop weten dat zich voor zover bij de club en de KNVB bekend is géén spreekkoren hebben voorgedaan bij het bewuste duel.

In De Oranjezomer brengt presentator Hélène Hendriks de column van Borst ter sprake. De columnist vertelt dat de KNVB 'in overleg met Rob zelf' besloot om Dieperink het bewuste duel te laten leiden. "Daar is 'iets' gebeurd, rumour says it. En een dag later is hij gestorven. Publiek geheim: zelfdoding. Ik heb nogal wat zelfdodingen in mijn omgeving meegemaakt, ook vanwege pestgedrag. Ik heb een hele emotionele column geschreven. Omdat ik vind dat wij natuurlijk allemaal plagen, maar daar kan weleens pesten komen. En we hebben natuurlijk de über-pestkop Trump, ik vind dat heel kwalijk. We moeten elkaar wat liever bejegenen. Dus ik heb me als columnist flink ingespannen om degene die daar wat heeft geroepen flink te raken."

Borst ontving sympathiebetuigingen uit het scheidsrechterskorps

"Toen was Leiden in last", vervolgt Borst zijn relaas. "Heel veel sympathiebetuigingen gekregen, onder meer uit de scheidsrechterswereld maar ook van lezers overal vandaan. Maar toen kwam het en kreeg ik van Go Ahead Eagles-baas Van Dop een app waarvan ik dacht: jij hebt het niet begrepen. In die app stond dat hij heel erg teleurgesteld was hoe ik Go Ahead Eagles had bejegend. Maar daar ging het helemaal niet om."

"Toen ben ik er eens verder ingedoken en heb ik echt gevonden dat het écht zo is dat bij het weglopen, na de wedstrijd naar de kleedkamers, iemand iets afschuwelijks heeft geroepen. Minstens één iemand, dat is ook opgepakt door een van de mensen van het arbitrale trio, weet ik. Voor de rest: geen spreekkoren, puur een onverlaat die misschien met wat teveel drank in zijn mik refereerde aan wat was gebeurd in maart. Heel akelig allemaal, en ja: een dag later gaat het helemaal fout."

'Dit ontsteeg eigenlijk de voetbalwereld'

"Ik dacht: waarom doet Jan Willem van Dop dat? Waarom wil je jezelf en je club schoonpraten, want daar ging het accent helemaal op", vraagt Borst zich vervolgens af. "Maar dat was helemaal de intentie van mijn column niet. Bij mijn club, Sparta, heb je ook wel zo'n randdebiel die iets lelijks zegt. Bij alle clubs is dat zo, er wordt gepest op school, op kantoor en noem maar op. Wat ik wilde vertellen, dat ontsteeg eigenlijk de voetbalwereld. Dat gaat gewoon over hoe wij met elkaar omgaan, en dat is soms nasty."

'Dieperink was op zeker moment wel uit het leven gestapt, hij had grote problemen'

Borst gaat vervolgens verder in op de situatie waarin Dieperink zich bevond. "Ik denk dat Rob Dieperink, dat weet ik ook inmiddels - en daar heb ik best wel moeite mee - die was op zeker moment wel uit het leven gestapt. Die had grote issues, grote problemen. Ik kan daar verder niets over zeggen, dat is ook aan de familie en die vraagt om privacy en rust, dus laten we het zo laten. Dus dat is eigenlijk mijn verhaal van deze week, als columnist schrijf je soms heel overwogen, maar je kunt ook weleens heel emotioneel schrijven. En daar is veel over te doen geweest."

'Zijn dood was echt goed voorbereid'

Bovendien zou Van Dop ook moeten weten dat er wel degelijk iets naar Dieperink geroepen is, zegt Borst even later. "Het is gezegd, dat heb ik ook achteraf te horen gekregen. En ik weet zeker: van mijn bronnen kent Jan Willem van Dop er minstens eentje, dus die moet het ook weten." Dat is echter niet het punt dat hij wil maken: "We moeten dat Go Ahead Eagles helemaal niet verwijten. Als het massaal geroepen wordt, dan is het wat anders. Maar: ik weet niet of de schoffering aanleiding geweest is om uit het leven te stappen, voor hem. Want dat was tóch wel gebeurd, want hij had grote problemen. Zijn dood was echt goed voorbereid", besluit Borst.

VIDEO | Hugo Borst reageert op kritiek op zijn column over situatie rond overlijden Rob Dieperink

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