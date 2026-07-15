Go Ahead Eagles bijt van zich af: geen link tussen oefenduel en dood Dieperink

Go Ahead Eagles heeft bij monde van algemeen directeur Jan Willem van Dop met afschuw gereageerd op de suggestie dat spreekkoren tijdens een recent oefenduel een rol hebben gespeeld bij het overlijden van scheidsrechter Rob Dieperink. Volgens de bestuurder van de club uit Deventer is er geen enkel bewijs dat de 38-jarige arbiter afgelopen zaterdag onheus is bejegend door supporters.

De geruchtenstroom kwam online op gang na de vriendschappelijke wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en FC Apollon Limassol, die in een 0-3 overwinning voor de Cyprioten eindigde. Op basis van deze geluiden schreef Hugo Borst een column, waarin hij direct de link legde tussen vermeend wangedrag op de tribunes en de dood van de leidsman. In het stuk, getiteld "Zou dat onmens beseffen dat hij een geliefde kerel de dood heeft ingejaagd?", haalde de columnist hard uit naar de aanwezige toeschouwers. Borst noemde de daders lafaards en onmensen die zich lieten leiden door onvolledige informatie.

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Van Dop stelt na intern onderzoek echter dat het verhaal feitelijke gronding mist. De directeur raadpleegde de veiligheidscoördinator van de club en nam contact op met scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen. Uit navraag bij de assistent-scheidsrechters bleek dat er in de evaluatie na afloop niets naar voren is gekomen over kwetsende uitingen. In een officieel statement benadrukt de Eredivisionist dat er als club geen kwetsende opmerkingen zijn waargenomen. "Mocht er desondanks door individuele toeschouwers iets ongepasts zijn geroepen, dan keuren wij dat nadrukkelijk af", aldus de verklaring.

Ook persoonlijk merkte Van Dop niets van een grimmige sfeer rondom de rentree van de arbiter uit Borculo. De bestuurder zocht hem na het laatste fluitsignaal op in de kleedkamer. "Ik ben naar de kleedkamer gegaan en heb Rob een hand gegeven en gezegd: 'Goed dat je weer terug bent'", zo blikt hij terug. "Ook toen is mij uit niets gebleken dat Rob onheus bejegend zou zijn", voegt hij daaraan toe.

Het oefenduel in Terwolde markeerde de terugkeer van Dieperink, nadat hij een periode in de luwte was gehouden door de KNVB. Twee dagen na zijn rentree op het veld werd hij dood aangetroffen in zijn woning. Hoewel de politie heeft vastgesteld dat er geen sprake is van een misdrijf, is er door de autoriteiten, de familie en de voetbalbond niets officieel bekendgemaakt over de exacte doodsoorzaak.