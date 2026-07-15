Inbraakpoging bij villa Lamine Yamal na bereiken WK-finale

Bij de woning van Lamine Yamal in Esplugues de Llobregat is in de nacht van dinsdag op woensdag een inbraakpoging gedaan, dat meldt AS. De privébeveiliging van de negentienjarige aanvaller van FC Barcelona sloeg alarm nadat twee verdachten op het terrein werden opgemerkt. Het incident vond plaats slechts enkele uren nadat de Spaans international zich met zijn land had geplaatst voor de finale van het WK.

Rond vier uur 's nachts probeerden twee gemaskerde mannen met bivakmutsen over de muren van het perceel te klimmen. Een beveiliger zag het duo via de bewakingscamera's, waarna de indringers direct het hazenpad kozen toen zij doorhadden dat ze waren ontdekt. Van een daadwerkelijke inbraak was daardoor geen sprake en er raakte niemand gewond.

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De ingeschakelde Catalaanse politie heeft bevestigd dat er een onderzoek is gestart naar de poging tot inbraak met braak. Er zijn vooralsnog geen verdachten aangehouden. De autoriteiten analyseren momenteel de veiliggestelde camerabeelden en onderzoeken of er een verband is met minstens één andere inbraakpoging die in dezelfde nacht in de luxe woonwijk werd gemeld.

De familie van de negentienjarige linkspoot lijkt niet in paniek te zijn geraakt door het nieuws. "Ik heb via de media over de inbraakpoging gehoord", zo reageert de oom van Yamal tegenover de Spaanse zender Telecinco. "We maken ons geen zorgen. Het is een zeer veilig huis en het is praktisch onmogelijk om daar in te breken", stelt hij gerust. De zwaar beveiligde villa, die voorheen eigendom was van Gerard Piqué en Shakira, wordt dag en nacht bewaakt. De beveiliging rondom de sterspeler werd in september 2024 al drastisch opgeschroefd nadat zijn vader werd neergestoken.