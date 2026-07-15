Jack van Gelder baalt van de manier waarop dit WK 'de hand boven het hoofd wordt gehouden'. In gesprek met Radio 538 zegt de 75-jarige sportverslaggever dat hij 'groot fan' van de nummer 10 van Argentinië is, maar dat hij Messi nu 'een beetje is gaan haten'. Daarom hoopt Van Gelder dat Engeland vanavond ten koste van de regerend wereldkampioen de finale zal bereiken.

Om 21.00 uur vanavond gaan Engeland en Argentinië in Atlanta strijden om het tweede ticket voor de WK-finale, waarvoor Spanje zich gisteren al wist te plaatsen door Frankrijk met 0-2 klop te geven. Gezien de onderlinge historie - denk onder meer aan de Falklandoorlog in 1982 en de 'hand van God' in 1986' - is de tweede halve eindstrijd op voorhand al 'beladen' te noemen.

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Van Gelder blikt in de radio-uitzending vooruit op de wedstrijd van vanavond. De journalist wijst erop dat Engeland al sinds het WK van 1966 smacht naar nieuw succes op het wereldtoneel. "Football's coming home, 60 jaar na dato kan Engeland wellicht wereldkampioen worden. Dat zou wel wat zijn, dat zou ik geweldig vinden. Maar: ik vind een finale tussen Argentinië en Spanje leuker klinken dan Engeland - Spanje", zegt Van Gelder.

Toch hoopt Van Gelder dat de Engelsen aan het langste eind zullen trekken. "Ik heb me er de laatste dagen mee geconfronteerd dat ik denk: goh, ik ben een enorme fan van Messi, en ik ben hem gaan haten, een beetje. Niet door zijn eigen gedrag, maar wel door het feit dat hem de hand boven het hoofd wordt gehouden. Dat vind ik heel vervelend en eigenlijk heel maf, dus je gunt eigenlijk Engeland de overwinning."

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Daar komt bij dat Van Gelder onder de indruk is van het elftal van Thomas Tuchel, waarin hij een persoonlijke favoriet aanwijst. "Jude Bellingham is ontzettend komen bovendrijven en Harry Kane is natuurlijk een fantastische voetballer, maar let vanavond ook eens - en dan zul je altijd zien dat het vanavond niet gebeurt, als ik het zeg - op Elliot Anderson. Dat is een middenvelder die nu gekocht is door Manchester City voor 135 miljoen. Ja, ze hadden nog wat liggen... Maar dat is een fantastische voetballer ook , op dat middenveld. Ik hamer er áltijd op, op welk niveau dan ook; als je op het middenveld goed staat, als het centrum van je middenveld goed staat en daar balans is, dan kan ieder elftal goed functioneren", aldus Van Gelder.

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