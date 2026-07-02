Eerste grote aankoop van City onder Maresca: recordbedrag voor middenvelder

mag zich officieel speler van Manchester City noemen. De basisspeler van het Engelse nationale elftal vertrekt voor een bedrag van circa 135 miljoen euro van Nottingham Forest naar de Premier League-grootmacht.

Anderson maakt sinds 2024 furore bij Nottingham Forest, dat hem destijds oppikte uit de jeugd van Newcastle United. De 23-jarige middenvelder maakt deel uit van de WK-selectie van The Three Lions en heeft daar steevast een basisplaats. Niet voor niets moest City daarom flink in de buidel tasten voor Anderson.

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Naar verluidt betaalt de Engelse grootmacht zo’n 116 miljoen pond (ongeveer 135 miljoen euro) voor de verbindingsspeler. Daarmee wordt Anderson voorlopig de duurste Britse voetbaltransfer ooit. De vorige recordtransfer stond ook op naam van Manchester City, dat in 2021 117,5 miljoen euro overhad voor Jack Grealish.

Anderson gaat eveneens de boeken in als eerste aanwinst van Manchester City ná het Pep Guardiola-tijdperk. De oefenmeester vertrok aan het einde van vorig seizoen na tien jaar bij The Citizens. Komend jaar staat Enzo Maresca aan het roer bij de club uit Manchester.