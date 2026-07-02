Live voetbal

Eerste grote aankoop van City onder Maresca: recordbedrag voor middenvelder

2 juli 2026, 15:43
Elliot Anderson bij Engeland
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
Maak ons je Google-favoriet

Elliot Anderson mag zich officieel speler van Manchester City noemen. De basisspeler van het Engelse nationale elftal vertrekt voor een bedrag van circa 135 miljoen euro van Nottingham Forest naar de Premier League-grootmacht.

Anderson maakt sinds 2024 furore bij Nottingham Forest, dat hem destijds oppikte uit de jeugd van Newcastle United. De 23-jarige middenvelder maakt deel uit van de WK-selectie van The Three Lions en heeft daar steevast een basisplaats. Niet voor niets moest City daarom flink in de buidel tasten voor Anderson.

Artikel gaat verder onder video

Naar verluidt betaalt de Engelse grootmacht zo’n 116 miljoen pond (ongeveer 135 miljoen euro) voor de verbindingsspeler. Daarmee wordt Anderson voorlopig de duurste Britse voetbaltransfer ooit. De vorige recordtransfer stond ook op naam van Manchester City, dat in 2021 117,5 miljoen euro overhad voor Jack Grealish.

Anderson gaat eveneens de boeken in als eerste aanwinst van Manchester City ná het Pep Guardiola-tijdperk. De oefenmeester vertrok aan het einde van vorig seizoen na tien jaar bij The Citizens. Komend jaar staat Enzo Maresca aan het roer bij de club uit Manchester.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Frenkie de Jong

Opa van Frenkie de Jong komt met forse kritiek op Ronald Koeman: 'Het is heel raar'

  • Gisteren, 09:00
  • Gisteren, 09:00
  • 8
Geert Wilders en Marokko

Nederland treft Marokko, Geert Wilders reageert direct

  • vr 26 juni, 10:20
  • 26 jun. 10:20
  • 13
Nigel de Jong geeft duidelijke hint over toekomst Ronald Koeman

Nigel de Jong geeft duidelijke hint over toekomst Ronald Koeman

  • di 30 juni, 12:16
  • 30 jun. 12:16
  • 8
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Elliot Anderson

Elliot Anderson
Nottingham Forest
Team: Forest
Leeftijd: 23 jaar (6 nov. 2002)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Forest
38
4
2024/2025
Forest
37
2
2023/2024
Newcastle
21
0
2022/2023
Newcastle
22
0

Meer info

Stand Premier League 2026/2027

Premier League
GS
DS
PT
1
Arsenal
0
0
0
2
Villa
0
0
0
3
Bournemouth
0
0
0
4
Brentford
0
0
0
5
Brighton
0
0
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws