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Opvallend geluid: ‘Hij moet niet weg bij Ajax, maar wil zélf weg bij Ajax...’

16 augustus 2026, 07:25
De spelers van Ajax voor het duel met Shelbourne FC
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Volgens Henk Spaan is niet Ajax degene die Anton Gaaei wil verkopen, maar is de rechtsback zelf degene die graag wil vertrekken. De columnist van Het Parool wil dat men ‘ophoudt’ met schrijven dat de Deen ‘weg moet’.

Gaaei werd in de winter van 2023 binnengehaald door Sven Mislintat en kende een dramatische eerste periode in Amsterdam. Vervolgens krabbelde de Deen uit het dal en ontwikkelde hij zich aardig. Vooral vorig seizoen toonde Gaaei regelmatig zijn waarde, al is de verdediger niet altijd even betrouwbaar.

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Onder Míchel Sánchez moet de rechtsback Lucas Rosa voor zich dulden in de pikorde, maar tegen Shelbourne (donderdag, red.) in de voorronde van de Conference League kreeg hij weer eens de kans vanaf de aftrap. Gaaei was meteen trefzeker. Niet voor het eerst trof hij doel met een kiezelhard schot. “Hij lanceerde een raket met zijn rechter, een routineklus voor deze zelden falende speler”, omschrijft Spaan de goal.

Spaan is enthousiast over de bekritiseerde vleugelverdediger: “Verder zou ik graag eens zien dat men ophoudt te schrijven dat Anton Gaaei ‘weg moet’ bij Ajax. Gaaei wíl weg bij Ajax, wat niet vreemd is gezien de manier waarop hij wordt behandeld”, schrijft hij.

“Ook wat hem betreft zou ik willen pleiten: práát eens met die jongen. Gaaei is verre van een nobody. Hij is een voetballer die vaak levert als het moet”, aldus de 77-jarige.

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Anton Gaaei

Anton Gaaei
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 23 jaar (19 nov. 2002)
Positie: V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
0
0
2025/2026
Ajax
28
1
2024/2025
Ajax
25
3
2023/2024
Jong Ajax
8
0

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Go Ahead
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