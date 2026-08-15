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Richard Witschge snapt Ajax niet: ‘Schijnbaar hebben ze geen vertrouwen in hem’

15 augustus 2026, 09:45
Ajax Fans
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Richard Witschge zet vraagtekens bij het vertrek van Sean Steur bij Ajax. De oud-middenvelder van de Amsterdammers krijgt in zijn column voor Ajax Life-magazine het gevoel dat de clubleiding onvoldoende vertrouwen had in de achttienjarige middenvelder. Gerard van der Lem vergelijkt Steur ondertussen met Joey Veerman.

Steur is inmiddels al enige tijd vertrokken uit Amsterdam. De achttienjarige middenvelder maakte voor zo’n 24 miljoen euro de overstap naar Newcastle United, terwijl hij bij Ajax slechts 25 officiële wedstrijden had gespeeld. Witschge kijkt met enige verbazing terug op de transfer.

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“Dat vond ik wel gek. Hij deed het goed en ineens speelde hij niet meer. Hij heeft met Ajax gesproken, toch?”, vraagt de oud-voetballer zich af. “Wat ze van plan waren. Schijnbaar had hij daar geen vertrouwen in”, vervolgt Witschge.

Ook Van der Lem verbaast zich over de gang van zaken rondom Steur. De voormalig assistent-trainer van Ajax vergelijkt de jonge middenvelder met een andere Volendammer: Joey Veerman.

“Ik kreeg het gevoel dat hij net zo'n aparte gozer is als die Veerman van PSV”, zegt Van der Lem. “Volendammers komen vaak wat norsig over. Zijn erg eigenzinnig. Ajax zal gedacht hebben: we kunnen het geld goed gebruiken om onze andere plannen uit te kunnen werken.”

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Sean Steur

Sean Steur
Newcastle United
Team: Newcastle
Leeftijd: 18 jaar (11 jan. 2008)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
21
1
2025/2026
Jong Ajax
11
1
2024/2025
Ajax
1
0
2024/2025
Jong Ajax
28
0

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