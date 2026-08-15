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Eerste club meldt zich bij Feyenoord voor Anel Ahmedhodzic

15 augustus 2026, 08:53
Feyenoord-spelers Tobias van den Elshout en Anel Ahmedhodzic
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Southampton heeft zich bij Feyenoord gemeld voor Anel Ahmedhodzic, zo deelt Fabrizio Romano zaterdagochtend op X. Volgens de transferjournalist staat de Bosniër in de belangstelling van meerdere clubs, terwijl de Rotterdammers bereid zijn om mee te werken aan een vertrek.

Het Algemeen Dagblad meldde deze week dat technisch directeur Dévy Rigaux bij een goed bod mee wil werken aan de verkoop van Ahmedhodzic. De verdediger, die vorig jaar nog voor zeven miljoen euro werd opgehaald bij Sheffield United, valt momenteel buiten de basisopstelling en heeft naar verluidt een hoog salaris.

Waarom Feyenoord na één seizoen al af wil van Anel Ahmedhodzic

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Volgens Romano heeft Championship-ploeg Southampton inmiddels het eerste contact gelegd met Feyenoord over een mogelijke transfer. Naar verluidt zijn er meerdere clubs die de situatie van Ahmedhodzic in de gaten houden.

Details over een transfersom worden door de Italiaan niet bekendgemaakt. De 27-jarige centrale verdediger speelde afgelopen seizoen 36 officiële duels in het shirt van Feyenoord.

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Anel Ahmedhodzic

Anel Ahmedhodzic
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 27 jaar (26 mrt. 1999)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Feyenoord
-
-
2025/2026
Feyenoord
26
0
2024/2025
Sheff Utd
41
3
2023/2024
Sheff Utd
31
2

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Ajax
1
2
3
5
Groningen
1
1
3
6
Feyenoord
1
1
3
7
Heerenveen
1
1
3
8
Sparta
2
1
3

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