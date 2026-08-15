Southampton heeft zich bij Feyenoord gemeld voor , zo deelt Fabrizio Romano zaterdagochtend op X. Volgens de transferjournalist staat de Bosniër in de belangstelling van meerdere clubs, terwijl de Rotterdammers bereid zijn om mee te werken aan een vertrek.

Het Algemeen Dagblad meldde deze week dat technisch directeur Dévy Rigaux bij een goed bod mee wil werken aan de verkoop van Ahmedhodzic. De verdediger, die vorig jaar nog voor zeven miljoen euro werd opgehaald bij Sheffield United, valt momenteel buiten de basisopstelling en heeft naar verluidt een hoog salaris.

Waarom Feyenoord na één seizoen al af wil van Anel Ahmedhodzic

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Volgens Romano heeft Championship-ploeg Southampton inmiddels het eerste contact gelegd met Feyenoord over een mogelijke transfer. Naar verluidt zijn er meerdere clubs die de situatie van Ahmedhodzic in de gaten houden.

Details over een transfersom worden door de Italiaan niet bekendgemaakt. De 27-jarige centrale verdediger speelde afgelopen seizoen 36 officiële duels in het shirt van Feyenoord.