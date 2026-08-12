Waarom Feyenoord na één seizoen al af wil van Anel Ahmedhodzic

Feyenoord staat ervoor open om na slechts één seizoen alweer afscheid te nemen van . De Rotterdammers namen de Bosnische verdediger een jaar geleden nog voor zeven miljoen euro over van Sheffield United, maar zien hem nu liever gaan. Maar waarom?

Ahmedhodzic kwam een jaar geleden met hoge verwachtingen binnen in De Kuip. De fysiek sterke verdediger maakte in zijn eerste wedstrijd voor Feyenoord direct indruk. Dat was nota bene in de voorronde van de Champions League tegen Fenerbahçe. Zijn veelbelovende debuut leek een voorbode van een succesvolle periode in Rotterdam. Onder hoofdtrainer Robin van Persie was de Bosniër vorig seizoen bovendien vrijwel altijd basisspeler. Dat de 27-jarige centrumverdediger nu mag vertrekken uit De Kuip, klinkt om die reden op het eerste gezicht onlogisch. Toch is daar een logische verklaring voor.

Tekortkomingen

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Ahmedhodzic legde in zijn eerste seizoen bij Feyenoord namelijk ook al zijn beperkingen bloot. De verdediger heeft grote moeite wanneer hij in grote ruimtes komt te spelen en moet doordekken. Dat past minder goed bij zijn manier van verdedigen. Daarnaast ligt zijn handelingssnelheid relatief laag en bleek hij niet de meest betrouwbare opbouwer. Feyenoord heeft met Jeremiah St. Juste, Mika Mármol en Tsuyoshi Watanabe inmiddels verdedigers in huis die opbouwend beter bij de gewenste speelwijze passen.

Salaris

Daar komt zijn salaris bij. Ahmedhodzic verdient volgens het Algemeen Dagblad een salaris dat past bij een basisspeler, omdat hij bij zijn komst ook als basisspeler werd ingeschat door toenmalig technisch directeur Dennis te Kloese. Inmiddels ziet Feyenoord de Bosniër niet meer als een vaste kracht. Daarmee ontstaat een simpele rekensom: Ahmedhodzic is relatief duur voor de rol die Feyenoord voor hem in gedachten heeft.

Volgens het Algemeen Dagblad hoeft Feyenoord bovendien niet per se een directe vervanger voor Ahmedhodzic aan te trekken. "Zo'n positie kan beter worden ingenomen door een talentvolle jonge speler, denk bijvoorbeeld aan Tijme Wessels en Thijs Kraaijeveld. Bovendien komt ook Thomas Beelen, die de laatste fase van zijn herstel is ingegaan na zijn zware beenbreuk van meer dan een jaar geleden, er straks weer aan."

Vooralsnog is er geen sprake van concrete interesse in Ahmedhodzic. Mocht er echter een passend bod binnenkomen, dan staat Feyenoord volgens het Algemeen Dagblad open voor gesprekken over een vertrek van de verdediger.