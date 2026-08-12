‘Farioli en Porto zien Oranje-international als topprioriteit’

Francesco Farioli en FC Porto hopen zich deze zomer te versterken met een Oranje-international. Volgens Foot Mercato heeft de Portugese landskampioen namelijk bestempeld als topprioriteit. Of de middenvelder zelf open staat voor de stap, valt volgens transferkenner Sacha Tavolieri nog te bezien.

Timber maakte afgelopen winter de overstap van Feyenoord naar Olympique Marseille, dat een bedrag van zo’n 4,5 miljoen euro overmaakte naar Rotterdam. Aan de Franse zuidkust tekende de middenvelder een contract tot medio 2030. In zijn eerste maanden kwam Timber tot zestien officiële duels voor Marseille, waarin hij niet bij doelpunten betrokken was.

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Als het aan FC Porto en Farioli ligt, blijft het avontuur van Timber in het Stade Vélodrome echter beperkt tot een half jaar. Volgens Foot Mercato droomt de Portugese kampioen namelijk van de komst van de dertienvoudig international. Porto zou Timber inmiddels zien als de topprioriteit.

Tavolieri weet dat Os Dragões inmiddels navraag hebben gedaan bij Marseille naar Timber. Porto zou bereid zijn om een bod tussen de vijftien en achttien miljoen euro te bieden op de middenvelder. Timber zou zelf echter de voorkeur geven aan een langer verblijf in Zuid-Frankrijk. Of een deal er dus daadwerkelijk van kan komen, valt nog te bezien.