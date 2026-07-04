heeft van zich laten horen na de WK-uitschakeling van het Nederlands elftal tegen Marokko. De middenvelder, die een strafschop miste tijdens de verloren penaltyserie, werd online overspoeld met racistische en hatelijke reacties. Op Instagram komt Timber met een krachtig statement.

Timber schoot de vierde penalty van het Nederlands elftal naast het doel van Marokko en groeide daarmee – samen met mede-missers Justin Kluivert en Crysencio Summerville – uit tot de schlemielen van Oranje. Het drietal kreeg na de uitschakeling te maken met verschrikkelijke berichten via social media, waarover de KNVB eerder al melding heeft gemaakt.

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Timber schakelde de mogelijkheid om op zijn posts te reageren helemaal uit, terwijl Summerville en Kluivert hun instellingen zo hebben aangepast dat alleen mensen die zij zelf volgen kunnen reageren op posts.

Timber reageert op racistische berichten

Op Instagram reageert de speler van Olympique Marseille in eerste instantie op de WK-uitschakeling en het vertrek van bondscoach Ronald Koeman: “Ons land vertegenwoordigen op het grootste podium is een voorrecht. We gaven alles voor iedereen die in ons geloofde. Van mijn debuut naar het WK, bedankt voor alles coach. Ik wens jullie het allerbeste.”

Vervolgens richt Timber zich kort maar krachtig op de online beledigingen: “Voetbal kan mooi zijn, maar ook hartverscheurend. De liefde, steun en gebeden die we hebben ontvangen zullen altijd luider zijn dan de haat en racisme.” Summerville richtte zich gister (vrijdag) al tot de online haat.

Timber sluit af: “God is de perfecte planner. We begrijpen Zijn timing misschien niet, maar we vertrouwen Zijn plan. Elke tegenslag heeft een doel en elke uitdaging bouwt karakter. We zullen samen staan. Samen groeien we. En we komen terug.”