Quinten Timber heeft van zich laten horen na de WK-uitschakeling van het Nederlands elftal tegen Marokko. De middenvelder, die een strafschop miste tijdens de verloren penaltyserie, werd online overspoeld met racistische en hatelijke reacties. Op Instagram komt Timber met een krachtig statement.
Timber schoot de vierde penalty van het Nederlands elftal naast het doel van Marokko en groeide daarmee – samen met mede-missers Justin Kluivert en Crysencio Summerville – uit tot de schlemielen van Oranje. Het drietal kreeg na de uitschakeling te maken met verschrikkelijke berichten via social media, waarover de KNVB eerder al melding heeft gemaakt.
Timber schakelde de mogelijkheid om op zijn posts te reageren helemaal uit, terwijl Summerville en Kluivert hun instellingen zo hebben aangepast dat alleen mensen die zij zelf volgen kunnen reageren op posts.
Op Instagram reageert de speler van Olympique Marseille in eerste instantie op de WK-uitschakeling en het vertrek van bondscoach Ronald Koeman: “Ons land vertegenwoordigen op het grootste podium is een voorrecht. We gaven alles voor iedereen die in ons geloofde. Van mijn debuut naar het WK, bedankt voor alles coach. Ik wens jullie het allerbeste.”
Vervolgens richt Timber zich kort maar krachtig op de online beledigingen: “Voetbal kan mooi zijn, maar ook hartverscheurend. De liefde, steun en gebeden die we hebben ontvangen zullen altijd luider zijn dan de haat en racisme.” Summerville richtte zich gister (vrijdag) al tot de online haat.
Timber sluit af: “God is de perfecte planner. We begrijpen Zijn timing misschien niet, maar we vertrouwen Zijn plan. Elke tegenslag heeft een doel en elke uitdaging bouwt karakter. We zullen samen staan. Samen groeien we. En we komen terug.”
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Timber, Kluivert en Summerville hadden wel de ballen om één pingel te nemen. En als je één pingel neemt dan kan je die ook missen. Maar dat is geen vrijbrief om die jongens met enorme bakken vol kritiek en haat te beschimpen. Ik wens de haters beterschap en ik hoop dat Timber, Kluivert en Summerville de volgende keer gewoon weer naar de stip lopen
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Timber, Kluivert en Summerville hadden wel de ballen om één pingel te nemen. En als je één pingel neemt dan kan je die ook missen. Maar dat is geen vrijbrief om die jongens met enorme bakken vol kritiek en haat te beschimpen. Ik wens de haters beterschap en ik hoop dat Timber, Kluivert en Summerville de volgende keer gewoon weer naar de stip lopen