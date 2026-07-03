Ajax - Panathinaikos op tv: zo kijk je gratis naar het officieuze debuut van Míchel

Ajax speelt op zaterdag 4 juli de eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen, waarin de Amsterdammers het opnemen tegen Panathinaikos. Kersvers hoofdtrainer Míchel maakt tegen de Grieken zijn officieuze debuut op de Ajax-bank. Hoe laat begint Ajax - Panathinaikos, en wordt de wedstrijd live uitgezonden? In dit artikel zet FCUpdate alles wat je moet weten op een rijtje.

Hoe laat begint Ajax - Panathinaikos?

De eerste oefenwedstrijd van Ajax begint zaterdagmiddag om 17.00 uur. De wedstrijd wordt gespeeld op het complex van amateurclub EFC'58 Ermelo.

Wordt Ajax - Panathinaikos live uitgezonden?

Ja, het officieuze debuut van Míchel is live te volgen. Niet op tv, maar wel via de clubkanalen van Ajax: de Ajax App, de website (www.ajax.nl) én het YouTube-kanaal van de Amsteredammers. De uitzending begint om 16.45 uur, voormalig Ajax-speler Vurnon Anita zal als analist aanschuiven bij presentator Hein van den Bogaert.

Is Ajax - Panathinaikos ook in het buitenland te zien?

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Voor wie met vakantie is of om welke andere reden dan ook buiten Nederland verblijft is Ajax - Panathinaikos óók op via bovenstaande kanalen live te volgen, met uitzondering van deze vijf landen: Griekenland, Cyprus, Brazilië, Rusland en Egypte.

Hoe ziet het resterende oefenprogramma van Ajax eruit?

Na het treffen met Panathinaikos heeft Ajax nog vijf oefenwedstrijden bevestigd:

10 juli, 18.00 uur: Ajax - AEK Larnaca

15 juli, 17.00 uur: Ajax - VfL Bochum

18 juli, 15.30 uur: Ajax - Olympiakos

26 juli, 14.00 uur: Ajax - Burnley

2 augustus, 14.30 uur: Ajax - FC Volendam

Wanneer speelt Ajax de voorronde van de Conference League?

Tussendoor begint Ajax op donderdag 23 juli aan de tweede voorronde van de Conference League, waarin het uitkomt tegen de verliezer van het tweeluik tussen FK Vojvodina en Ferencváros. Ajax begint met een uitwedstrijd, op donderdag 30 juli (aftrap: 20.00 uur) volgt de return in de Johan Cruijff ArenA.