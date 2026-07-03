De Amsterdamse politie heeft twee verdachten aangehouden voor de zware mishandeling van een voetbalsupporter na afloop van de WK-wedstrijd tussen Nederland en Marokko. Eén van hen zit nog vast en wordt onder meer verdacht van poging tot doodslag. Vier anderen worden nog gezocht vanwege hun betrokkenheid bij de ongeregeldheden.

Nadat Oranje in de nacht van maandag op dinsdag na strafschoppen werd uitgeschakeld door Marokko, kwam het in verschillende steden tot ongeregeldheden tussen aanhangers van beide landen. De politie Amsterdam schrijft op Instagram dat er in de omgeving van de Van Woustraat en de Van Ostadestraat in de hoofdstad 'meerdere ernstige incidenten' plaats hebben gevonden, 'waaronder een poging tot doodslag, diefstal met geweld en mishandeling.'

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Inmiddels zijn er twee arrestaties verricht: "Een 20-jarige man uit Amsterdam is aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de poging tot doodslag. Hij wordt ook verdacht van de diefstal met geweld en een mishandeling en zit nog vast. Voor de mishandeling aan de Van Ostadestraat is ook een 22-jarige man uit Amsterdam aangehouden. Hij is inmiddels heengezonden, maar blijft verdachte."

Vier anderen worden nog gezocht. Eén van hen wordt verdacht van mishandeling tijdens de poging tot doodslag, de andere drie zouden betrokken geweest bij diefstal met geweld aan de Van Woustraat. De politie deelt hun signalement in de hoop dat ook deze personen binnenkort aangehouden kunnen worden.