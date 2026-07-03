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Nathan Aké gepresenteerd bij nieuwe club, vlak na WK-uitschakeling met Oranje

3 juli 2026, 17:10
Nathan Aké bij Manchester City
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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Nathan Aké vervolgt zijn loopbaan in Turkije. Fenerbahçe maakt via de officiële kanalen melding van de komst van de 31-jarige Oranje-international, die de afgelopen zes seizoenen uitkwam voor Manchester City.

Aké had het afgelopen seizoen doorgaans geen basisplaats meer bij The Citizens. De verdediger werd eerder nog gelinkt aan een overstap naar Italië, waar onder meer AC Milan en Juventus interesse zouden tonen. Ook PSV zou belangstelling hebben gehad, maar de voorkeur van Aké zou zijn uitgegaan naar een club in een Europese topcompetitie.

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Dat is de Turkse Süper Lig, met alle respect, natuurlijk niet. Desondanks heeft Fenerbahçe de strijd om de Aké dus gewonnen. Fener meldt dat Aké inmiddels een contract heeft ondertekend, maar maakt de duur daarvan niet bekend. "Hij zal zich na zijn vakantie bij ons elftal voegen tijdens het trainingskamp in Oostenrijk", schrijft de club in een kort statement op de eigen website.

Bij de nummer twee van afgelopen seizoen treft Aké in de personen van Jayden Oosterwolde en Sofyan Amrabat twee Nederlandstalige ploeggenoten, waarbij aangetekend dat laatstgenoemde zijn interlands voor Marokko speelt. Daarnaast is Dirk Kuijt deze zomer als assistent-trainer teruggekeerd bij de club die hij als speler al drie seizoenen diende.

Aké maakte de afgelopen weken deel uit van de WK-selectie van het Nederlands elftal. Tijdens de openingswedstrijd tegen Japan (2-2) kwam hij tien minuten voor tijd als invaller binnen de lijnen. In de tweede poulewedstrijd tegen Zweden (5-1) bleef de verdediger de volle 90 minuten op de bank, maar zowel in het afsluitende groepsduel tegen Tunesië (3-1) als in de na strafschoppen verloren zestiende finale tegen Marokko had hij een basisplaats.

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Ik had persoonlijk de hoop dat hij in de Premier League zou blijven.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Gusa
Erkende gebruiker! Meer info
1.199 Reacties
1.376 Dagen lid
6.514 Likes
Gusa
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik had persoonlijk de hoop dat hij in de Premier League zou blijven.

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Nathan Aké

Nathan Aké
Manchester City
Team: Man City
Leeftijd: 31 jaar (18 feb. 1995)
Positie: V (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Man City
18
0
2024/2025
Man City
10
0
2023/2024
Man City
29
2
2022/2023
Man City
26
1

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Stand Premier League 2026/2027

Premier League
GS
DS
PT
13
Leeds
0
0
0
14
Liverpool
0
0
0
15
Man City
0
0
0
16
Man Utd
0
0
0
17
Newcastle
0
0
0

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