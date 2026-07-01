Als het aan Rafael van der Vaart ligt, dan wordt Arne Slot de opvolger van Ronald Koeman als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat schrijft de oud-international in zijn column voor De Telegraaf.

Koeman hield na de pijnlijke WK-uitschakeling van Oranje door toedoen van Marokko de eer aan zichzelf en kondigde dinsdagavond aan zijn aflopende contract niet te gaan verlengen. De KNVB moet nu op korte termijn een opvolger zien te strikken, aangezien eind september de Nations League alweer van start gaat met een thuiswedstrijd tegen Duitsland.

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"Slot is vrij en dat zou dus de makkelijkste oplossing zijn", schrijft Van der Vaart in zijn column. "Maar ook een van de beste invullingen. Hij is het juiste type, heeft een goede uitstraling, is communicatief erg sterk en is dankzij zijn periode in Engeland, waar hij met Liverpool in zijn eerste jaar meteen kampioen werd van de Premier League, nu een grote naam."

"Dat laatste is toch belangrijk", vervolgt Van der Vaart zijn relaas. "Ik hou er van als je een boegbeeld hebt bij het Nederlands elftal, een coach die iedereen kent en die er staat. En die naast zijn uitstraling weet waarover hij praat. Bovendien weet je dat Slot niet defensief gaat spelen en ook nooit zo denkt. Hij houdt van goed aanvallend voetbal en hij weet dankzij de tijd in Engeland wat de eisen zijn in de internationale top."

Wie het ook wordt, de KNVB moet er volgens Van der Vaart in ieder geval voor zorgen dat 'onze eigen speelstijl niet wordt verloochend', zoals dat tegen Marokko wél gebeurde. "Nederland heeft tegen Marokko zelf totaal niet gevoetbald. Ik hoef alleen maar naar het spel van Frenkie de Jong in die wedstrijd te kijken om dat vast te stellen. Frenkie is door alle tactische aanpassingen amper aan de bal geweest en áls hij aan de bal was, kon hij er niks mee", aldus Van der Vaart.