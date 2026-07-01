Live voetbal

Van der Vaart wijst ideale opvolger Koeman aan: 'Hij is het juiste type'

1 juli 2026, 20:19
Rafael van der Vaart
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
Maak ons je Google-favoriet

Als het aan Rafael van der Vaart ligt, dan wordt Arne Slot de opvolger van Ronald Koeman als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat schrijft de oud-international in zijn column voor De Telegraaf.

Koeman hield na de pijnlijke WK-uitschakeling van Oranje door toedoen van Marokko de eer aan zichzelf en kondigde dinsdagavond aan zijn aflopende contract niet te gaan verlengen. De KNVB moet nu op korte termijn een opvolger zien te strikken, aangezien eind september de Nations League alweer van start gaat met een thuiswedstrijd tegen Duitsland.

Artikel gaat verder onder video

"Slot is vrij en dat zou dus de makkelijkste oplossing zijn", schrijft Van der Vaart in zijn column. "Maar ook een van de beste invullingen. Hij is het juiste type, heeft een goede uitstraling, is communicatief erg sterk en is dankzij zijn periode in Engeland, waar hij met Liverpool in zijn eerste jaar meteen kampioen werd van de Premier League, nu een grote naam."

"Dat laatste is toch belangrijk", vervolgt Van der Vaart zijn relaas. "Ik hou er van als je een boegbeeld hebt bij het Nederlands elftal, een coach die iedereen kent en die er staat. En die naast zijn uitstraling weet waarover hij praat. Bovendien weet je dat Slot niet defensief gaat spelen en ook nooit zo denkt. Hij houdt van goed aanvallend voetbal en hij weet dankzij de tijd in Engeland wat de eisen zijn in de internationale top."

Wie het ook wordt, de KNVB moet er volgens Van der Vaart in ieder geval voor zorgen dat 'onze eigen speelstijl niet wordt verloochend', zoals dat tegen Marokko wél gebeurde. "Nederland heeft tegen Marokko zelf totaal niet gevoetbald. Ik hoef alleen maar naar het spel van Frenkie de Jong in die wedstrijd te kijken om dat vast te stellen. Frenkie is door alle tactische aanpassingen amper aan de bal geweest en áls hij aan de bal was, kon hij er niks mee", aldus Van der Vaart.

Wie is de ideale opvolger van Ronald Koeman?

Laden...
7984 stemmen

➡️ Meer Oranje nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ronald Koeman vertrekt bij Oranje

Ronald Koeman per direct weg als bondscoach van Oranje

  • Gisteren, 23:04
  • Gisteren, 23:04
  • 11
Ronald Koeman van Oranje

Hugo Borst pleit naast Koeman voor nog een ontslag bij KNVB

  • Gisteren, 17:35
  • Gisteren, 17:35
  • 10
Koeman

7 mogelijke opvolgers van Ronald Koeman bij Oranje

  • Gisteren, 16:00
  • Gisteren, 16:00
  • 10
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Arne Slot

Arne Slot
Functie: Coach
Leeftijd: 47 jaar (17 sep. 1978)

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws