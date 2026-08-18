Soap ten einde: Memphis Depay zet handtekening onder nieuw contract bij Corinthians

Corinthians heeft dinsdag officieel naar buiten gebracht dat zijn contract heeft verlengd tot en met medio 2028. Daarmee komt een einde aan een onzekere periode rondom de toekomst van de aanvaller, nadat de Braziliaanse club een week eerder vanwege financiële problemen nog leek aan te sturen op een breuk. De Oranje-international heeft echter ingestemd met een forse salarisverlaging om een langer verblijf in São Paulo mogelijk te maken.

De onderhandelingen over de nieuwe verbintenis verliepen moeizaam, maar resulteerden maandag alsnog in een definitief akkoord. Om de verlenging te realiseren, levert de Nederlander flink in: zijn jaarsalaris daalt van negen miljoen euro naar circa zeven miljoen euro. Daarnaast scheldt de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal een openstaande schuld van 2,9 miljoen euro kwijt. In ruil daarvoor bedong de aanvalsleider twee privésuites in het stadion.

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Voorzitter Osmar Stabile is zeer te spreken over de opstelling van zijn sterspeler. "Het was een lange onderhandeling, maar die is op de best mogelijke manier geëindigd voor Corinthians en Memphis", aldus de clubbestuurder, die de aanvaller bedankt voor de moeite die hij heeft gedaan om te blijven. Ook de speler zelf reageerde via de officiële clubkanalen verheugd op het bereikte akkoord. "Ik ben heel, heel blij", zo liet de rechtspoot optekenen. "Ik kan niet wachten om weer aan het werk te gaan. We hebben nog veel dingen om voor te vechten", klonk het uit de mond van de doelpuntenmaker.

Sinds zijn komst is de routinier uitgegroeid tot een belangrijke schakel bij de huidige nummer negen van de Braziliaanse Série A. In 79 officiële optredens was de spits goed voor twintig treffers en vijftien assists. Met de Zuid-Amerikaanse topclub veroverde hij vorig jaar al het staatskampioenschap en de landelijke beker. In de bekerfinale tegen Vasco da Gama in het Maracanã nam de hij zelfs de beslissende treffer voor zijn rekening. Eerder dit jaar voegde de ploeg daar de supercup aan toe door Flamengo met 2-0 te verslaan.

De contractverlenging werd door de club gevierd met een speciale mediacampagne vol Pokémon-verwijzingen en de lancering van een uniek T-shirt. Belangrijker voor trainer Fernando Diniz is dat het papierwerk inmiddels volledig is afgerond. De sterspeler is vandaag direct geregistreerd bij de Braziliaanse voetbalbond en trainde alweer mee op het clubcomplex. Hierdoor behoort een rentree in de wedstrijdselectie voor het naderende duel met Rosario Central donderdag tot de mogelijkheden.