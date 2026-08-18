Feyenoord-fans woest op Geertruida na mogelijke PSV-transfer: ‘Dit voelt als verraad’

De aanstaande overstap van naar PSV heeft geleid tot een storm van verontwaardiging bij een groot deel van de Feyenoord-aanhang. De 26-jarige verdediger is een kind van de club: hij groeide op in Rotterdam-Zuid, doorliep de jeugdopleiding en droeg in het verleden zelfs de aanvoerdersband. Hoewel hij inmiddels eigendom is van RB Leipzig, komt de keuze voor de regerend landskampioen uit Eindhoven bij veel supporters bijzonder hard aan.

Op sociale media regent het felle reacties op het nieuws dat speler op weg is naar Eindhoven. PSV heeft een principeakkoord bereikt met de Duitse werkgever van Geertruida over een huurconstructie, inclusief een niet-verplichte koopoptie van circa vijftien miljoen euro. De verdediger heeft groen licht gekregen voor de medische keuring en gaf zelf de voorkeur aan de Eindhovenaren boven onder meer Ajax. Voor de achterban in Rotterdam voelt deze stap echter als de ultieme onrechtvaardigheid. "Geertruida naar PSV is erger dan Wijnaldum naar PSV en erger dan Berghuis naar Ajax. Dit is het grootste verraad", zo schrijft een supporter op X.

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Juist het verleden van de mandekker bij Feyenoord vormt de kern van de aanhoudende kritiek. Jarenlang werd hij gezien als het absolute schoolvoorbeeld van een regionale jeugdspeler die doorbrak in De Kuip. "Als HET schoolvoorbeeld van een jongen van Zuid naar PSV gaat... dan geloof ik nimmer te nooit meer in het principe van clubliefde en trots voor waar je vandaan komt", zo laat een teleurgestelde fan weten. Ook op Instagram wordt de voormalig aanvoerder stevig aangepakt. "Ik hoor dat je niets liever dan naar PSV wil? Prima hoor, maar je snapt dat je dan nooit meer welkom bent op Zuid toch?", klinkt het in de reacties.

De boosheid richt zich niet alleen op de transfer zelf, maar vooral op de symboliek die Geertruida in het verleden uitdroeg. Supporters herinneren hem aan het kussen van het clublogo en het bekende Z-teken - dat stond voor Rotterdam-zuid - waarmee hij zijn afkomst vierde. "Wat zet je jezelf voorschut met deze actie Luts, alles was nep. Logo kussen, Z-teken, alles was nep", reageert een volger onder een oude post. Een ander wijst op het afscheid in 2024, toen hij naar Duitsland vertrok. "Toch is het wel lullig naar die gasten die (tientallen) uren hebben gestoken in het spandoek bij het afscheid van Geertruida bij Feyenoord", aldus de supporter.

De naderende afronding van de huurdeal ligt daarmee uiterst gevoelig in de havenstad. Hoewel de international nog onder contract staat bij RB Leipzig, wordt hij door de Rotterdamse aanhang nog altijd beoordeeld als een kind van de club. De felle reacties op het internet maken duidelijk dat de speler, die 202 wedstrijden voor Feyenoord speelde, zich kan opmaken voor een uiterst vijandige ontvangst wanneer hij straks voor het eerst in het shirt van PSV terugkeert in De Kuip.

Geertruida naar PSV is erger dan Wijnaldum naar PSV en erger dan Berghuis naar Ajax.



Dit is het grootste verraad.



Ik kan niet op mijn vingers fluiten, maar ik hoop het geleerd te hebben voor hij met PSV in de Kuip komt spelen. #Feyenoord — Frank Fabian van Keeren (@Frankeren) August 18, 2026

Kan er met mijn hoofd niet bij, Geertruida….. ontzettend teleurgesteld. — Lars (@feyelars) August 18, 2026

Nu kan ie proberen een E te maken met zn vingers. Sukkel. En elke keer trappen we er weer in, jongens met zogenaamde clubliefde. Wij supporters zijn de enigen die dat hebben. Leve Feyenoord 1. #Geertruida — 𝕊𝕚𝕞𝕠𝕟𝕖 (@Simbaaaaa08) August 18, 2026

Van hem vind ik dit toch jammer. #Geertruida — RomeoVictorDeltaGolf (@RVDG01) August 18, 2026