Het Nederlands elftal hoort momenteel simpelweg niet bij de absolute wereldtop, zo stelt Kenneth Perez. De oud-speler van onder meer FC Twente, Ajax en PSV is van mening dat Oranje momenteel een subtopland is. De wisselvallige prestaties zijn volgens hem dan ook puur het gevolg van de kwaliteit van het spelersmateriaal, waarbij vooral de centrale as achterblijft bij de toonaangevende voetballanden.

Tijdens het praatprogramma Voetbalpraat op ESPN ging Perez in op de wisselende resultaten in de Nations League, die hem totaal niet verbazen. "Je hebt een subtopelftal en dan schommelt het wel eens", zo legt de analist uit. Perez maakt meteen het vergelijk met Spanje om het verschil met de echte top aan te stippen. "Ik heb ook andere wedstrijden gezien, bijvoorbeeld Spanje. Dat is zo van een ander niveau. In zijn totaliteit en dat is op iedere positie. Dat is zo doordrenkt door kwaliteit en voetbal. Zelfs de spelers die niet de toppers zijn in de wereld, die marcheren daar heerlijk mee."

Perez kraakt middenlinie van Oranje

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Vervolgens richt Kenneth Perez zijn pijlen op de bezetting van het middenveld van het Nederlands elftal en haalt hij het duel met Griekenland erbij. Daar trad Oranje volgens hem aan met een linie die simpelweg te weinig kwaliteit heeft. "Hij had tegen Griekenland een middenveld van middelmaat", oordeelt Perez over de opstelling in die ontmoeting.

Toch neemt Perez de leiding ook deels in bescherming, simpelweg omdat er op internationaal niveau weinig smaken zijn om uit te kiezen. "Je kan wel kiezen, maar je bent ook gedwongen", vervolgt Perez zijn uitleg over de situatie. "Hij had natuurlijk weinig spelers geselecteerd, maar wie moet hij nog meer selecteren? Zeg het maar..."