Van Dijk wijst dieptepunt aan in Oranje: 'Als ik iets moet noemen...'

heeft na zijn honderdste interland voor het Nederlands elftal uitgebreid teruggeblikt op zijn imposante loopbaan in Oranje. De aanvoerder kan inmiddels een flinke verzameling bijzondere momenten opsommen, maar wijst desgevraagd ook een dieptepunt aan in een interview met Ziggo Sport.

Van Dijk hoeft niet lang na te denken wanneer hem wordt gevraagd naar wedstrijden die hem zijn bijgebleven. “Er zijn er genoeg. Ik denk aan Frankrijk thuis in De Kuip, Duitsland uit, waar ik dat goaltje maak. Thuis tegen Duitsland ook, die 3-0. Griekenland, die penalty. Ik heb toch al aardig wat leuke momenten gehad. Uiteindelijk ben ik een heel gelukkig man die honderd interlands heeft mogen spelen”, vertelt hij na de wedstrijd tegen Servië (2-1 zege).

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Echt uitgebreid stilstaan bij zijn carrière doet Van Dijk nog nauwelijks. Daarvoor zit hij er naar eigen zeggen nog te veel middenin. “Soms kan het in de zomer, als je vakantie hebt en een paar weekjes vrij bent. Maar dat is best lastig. Nu heb ik twee dagen vrij. Misschien ga ik morgenavond (dinsdagavond, red.) even iets gezelligs doen met mijn vrouw en kunnen we er even over zitten.”

Gemist EK blijft grootste dieptepunt

Van Dijk wil voorlopig nog niet te ver vooruitkijken naar eventuele interlandrecords. Zijn blik is vooral gericht op het komende EK. “Ik heb mijn doelen gezet om op het EK hopelijk succesvol te worden met Oranje. We zijn nu aan het bouwen aan iets heel moois. In deze vier wedstrijden zijn heel veel goede momenten geweest, maar ook momenten die we kunnen verbeteren. Dat is heel normaal als je met een nieuwe bondscoach, staf, trainingswijze en tactische aanpak werkt.”

Waar Van Dijk bij zijn hoogtepunten uit meerdere wedstrijden kan kiezen, is zijn grootste teleurstelling een stuk duidelijker. “Toch het missen van het EK (2021, red.) vanwege mijn knieblessure. Ik denk dat ik het toen persoonlijk heel zwaar had”, zegt hij. In die moeilijke periode vond hij veel steun binnen Oranje. “Gini, Memphis, Denzel, Marten de Roon en Kevin Strootman ook. Er zijn genoeg jongens geweest, en natuurlijk de staf. Dat zijn heel belangrijke schakels geweest.”

Lang wil Van Dijk niet bij dat hoofdstuk blijven hangen. “Als ik dan een dieptepunt moet noemen, zal het dat zijn. Maar ik ben niet zo van de dieptepunten. Ik ben vooral van het positieve en vooruitkijken. Ik weet zeker dat ik heel gelukkig ben.”