Frenkie de Jong verschijnt om 08.35 uur als eerste, maar krijgt forse tegenvaller

heeft zijn geplande terugkeer op het trainingsveld bij de groep van FC Barcelona met minimaal een dag moeten uitstellen. De middenvelder zou maandag een groot deel van de training met zijn ploeggenoten afwerken, maar hevige regenval in Barcelona gooide de planning overhoop. Als het weer meewerkt, krijgt De Jong dinsdag een nieuwe kans.

De Nederlander meldde zich maandagochtend al vroeg bij de Ciutat Esportiva Joan Gamper. Volgens SPORT arriveerde hij om 8.35 uur als eerste speler op het trainingscomplex. De bedoeling was duidelijk: De Jong stond op het punt een volgende belangrijke fase in zijn revalidatie in te gaan.

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De weersomstandigheden maakten dat plan echter onmogelijk. De Jong werkte uiteindelijk een individueel programma af, net als doelman Joan Garcia en Raphinha. Een aantal andere spelers, onder wie Gavi, Eric Garcia, Gerard Martín en Alejandro Balde, verscheen ondanks de zware regen wel op het veld.

De Jong al ruim twee maanden uitgeschakeld

De knieproblemen van De Jong zouden zijn ontstaan tijdens het afgelopen WK. In de groepswedstrijd tegen Zweden kreeg hij voor het eerst last van zijn rechterknie, maar de middenvelder bleef daarna in actie komen voor het Nederlands elftal. Ook tegen Marokko speelde hij nog 110 minuten in de wedstrijd waarin Oranje na strafschoppen werd uitgeschakeld.

Onderzoek na zijn terugkeer in Barcelona wees vervolgens uit dat De Jong een scheur in de binnenband van zijn rechterknie had opgelopen. De middenvelder en Barcelona kozen ervoor om de blessure zonder operatie te behandelen.

Sindsdien heeft De Jong stap voor stap aan zijn herstel gewerkt. Zijn terugkeer bij de groep moet de volgende belangrijke mijlpaal worden. Als de weersomstandigheden het dinsdag toelaten, kan hij voor het eerst sinds zijn blessure weer een aanzienlijk deel van de veldtraining met zijn ploeggenoten afwerken.

Barcelona heeft bovendien geen reden om haast te maken met de terugkeer van De Jong. De middenvelder kan geleidelijk zijn trainingsbelasting opvoeren voordat een rentree in wedstrijdverband aan de orde komt.