Lamine Yamal mag zich per direct de meest waardevolle voetballer aller tijden noemen. De negentienjarige aanvaller van FC Barcelona vertegenwoordigt volgens FootballTransfers sinds deze maand een Estimated Transfer Value van liefst 225,9 miljoen euro. Daarmee verbreekt de Spanjaard alle records en stoot hij de voltallige wereldtop van de troon.

De opmars van Yamal verloopt razendsnel. Waar de buitenspeler begin vorig jaar nog werd geschat op een waarde van net boven de honderd miljoen euro, zorgen zijn optredens namens Barcelona en Spanje voor een enorme stijging. Yamal ligt in Catalonië nog vast tot medio 2031, waarbij een afkoopclausule van één miljard euro in zijn verbintenis is opgenomen.

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Yamal voert met zijn waarde van 225,9 miljoen euro een illuster rijtje aan. Achter de dribbelaar volgt onder meer teamgenoot Pau Cubarsí. De negentienjarige ploeggenoot bezet met een ETV van 186 miljoen euro de derde plek, achter Michael Olise van Bayern München. Erling Haaland van Manchester City en Jude Bellingham van Real Madrid complementeren de top vijf.

Cijfers bij Barcelona

Lamine Yamal bevestigt zijn status wekelijks onder trainer Hansi Flick. In LaLiga is de aanvaller niet te stoppen en was hij in de eerste zeven speelronden al goed voor zeven doelpunten en vier assists. Barcelona gaat de ranglijst aan kop met de maximale score van 21 punten en een doelsaldo van +24.

In de UEFA Champions League ging Yamal op dezelfde voet verder. Tijdens de eerste speelronde tegen Feyenoord tekende hij voor één goal en twee assists in het met 5-1 gewonnen duel.

Prestaties bij Spanje

Lamine Yamal wist die uitstekende lijn moeiteloos door te trekken naar de Spaanse nationale ploeg. In de Nations League zorgde de buitenspeler voor een unicum: in de 106-jarige geschiedenis van de Spaanse bond was hij de eerste speler die in twee opeenvolgende interlands binnen twee minuten scoorde, tegen zowel Engeland als Kroatië. Tegen de Kroaten (4-1 winst) was Yamal bovendien goed voor twee treffers en één assist. Daardoor was de nog altijd maar 19-jarige aanvaller in de hele maand september rechtstreeks betrokken bij niet minder dan zestien doelpunten namens club en land.