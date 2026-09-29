Frenkie de Jong krijgt slecht nieuws bij FC Barcelona

Het Catalaanse medium El Nacional meldt dat de positie van Frenkie de Jong bij FC Barcelona zwaar onder druk staat. De middenvelder zit in de afrondende fase van zijn hersteltraject na een knieblessure, maar trainer Hansi Flick heeft de pikorde op het middenveld in Catalonië flink overhoop gegooid. De leiding van de club houdt daardoor serieus rekening met een winters vertrek van international.

De Jong besloot eerder zelf voor een conservatief behandeltraject aan zijn rechterknie te kiezen, terwijl de clubartsen van Barcelona juist aandrongen op een operatie. Een rentree op de groepstraining lijkt er begin oktober aan te komen, maar bij de huidige koploper van La Liga treft hij een compleet andere situatie aan.

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Het elftal van trainer Hansi Flick draait uitstekend, waardoor de Duitse coach geen enkele reden ziet om zijn plannen om te gooien voor de terugkeer van Frenkie de Jong. Op de positie van controleur is Rodri de absolute nummer één voor Flick. Bovendien heeft ook jeugdspeler Marc Bernal veel krediet bij de technische staf. Volgens de Spaanse berichtgeving verandert de aanstaande rentree van De Jong weinig aan die situatie, waardoor de Nederlander rekening moet houden met heel weinig speelminuten.

Dat maakt de situatie voor de Nederlander extra lastig, zeker omdat Barcelona vanwege zijn hoge salaris niet eenvoudig genoegen kan nemen met een reserverol. De club wil flink wat salarisruimte vrijmaken en staat open voor een vertrek van de middenvelder in de winterse transferperiode. Als een geïnteresseerde club zich meldt in Camp Nou, neemt het bestuur naar verluidt zelfs genoegen met een relatief lage transfersom.