Valentijn Driessen vindt dat zich goed laat zien tijdens zijn nieuwe kans bij het Nederlands elftal. De columnist denkt dat de middenvelder van Borussia Dortmund zichzelf een goede dienst kan bewijzen als hij zijn huidige niveau vasthoudt. Dat zou dan gevolgen kunnen hebben voor .

Veerman was persona non grata onder Ronald Koeman, maar Xavi Hernández ‘twijfelde geen moment’ om de Volendammer in zijn eerste selectie op te roepen, schrijft Driessen in zijn column voor De Telegraaf. “Aanvankelijk gaf Xavi tegen Duitsland de voorkeur aan Quinten Timber op het middenveld, maar in de 57e minuut herstelde hij zijn foute inschatting. Het ging pas lopen bij het Nederlands elftal na de entree van Veerman.”

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Tegen Servië mocht de ex-PSV’er aan de aftrap beginnen en maakte hij een prima indruk. “De Volendammer liep overal en pakte bij balverlies van Oranje direct zijn taken op”, analyseert de chef voetbal van De Telegraaf.

Gevolgen voor Frenkie de Jong?

Omdat Frenkie de Jong nog altijd geblesseerd is, kan Veerman zichzelf een goede dienst bewijzen. “Xavi met Veerman een prima spelbepalende vervanger achter de hand. De manier waarop hij het aanvalsspel vorm gaf tegen Duitsland en Servië is zoals Xavi het graag ziet op die positie. Maar De Jong heeft vooralsnog een streepje voor op Veerman. Zeker ook bij de Spaanse bondscoach, omdat die bij FC Barcelona tweeënhalf jaar heeft gewerkt met De Jong.”

Hij sluit af: “Of Veerman een serieuze concurrent van De Jong kan worden, moet blijken. De Jong weet de hete adem van Veerman in de nek als hij tegen Griekenland en in de return tegen Servië Oranje opnieuw bij de hand neemt.”