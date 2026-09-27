Oranje is gewaarschuwd: Griekenland zorgt voor grote stunt in Duitsland

Griekenland heeft zondagavond voor een daverende verrassing gezorgd in Augsburg, waar Duitsland met 0-1 werd verslagen. Het is de tweede overwinning in de Nations League voor de Grieken, donderdag de tegenstander van Oranje.

Bondscoach Jürgen Klopp van Duitsland begon met vijf wijzigingen in zijn basis opstelling ten opzichte van de wedstrijd tegen Nederland. De meest opvallende wijziging was de basisplaats voor Alexander Nubel, die Ter Stegen verving: "Alex (Nubel, red.) speelt morgen, maar dat heeft niet te maken met de prestatie van Marc. Alle drie de doelmannen maken hier een hele goede indruk. Ik hoop dat Alex gaat genieten en zijn doel schoon houdt", zei Klopp over deze keuze.

Veel balbezit, weinig grote kansen

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Hoewel Nubel in grote delen van de wedstrijd niet al te veel te doen had tegen de Grieken, had Duitsland het wel lastig. De ploeg van Jürgen Klopp had véél meer balbezit, maar deed daar veel te weinig mee. Griekenland hield goed tegen. In het eerste bedrijf kwam Duitsland slechts tot één doelpoging. De Grieken creëerden nog minder, maar waren wel dreigend in de tegenaanval.

In het tweede bedrijf kreeg Duitsland meer kansen, maar het was de sterk keepende doelman Konstantinos Tzolakis die zijn ploeg op de been hield. Een kwartier voor tijd zag de doelman zijn ploeg zelfs verrassend op voorsprong komen. Dimotrios Kourbelis haalde uit vanaf de rand van het strafschopgebied en zag zijn schot via het been van een Duister in het doel belanden: 0-1.

In de slotfase was het vervolgens tegenhouden voor de Griekse nationale ploeg. Dat lukte heel aardig, waardoor de drie punten meegaan naar Griekenland. Een paar dagen geleden won Griekenland ook op bezoek bij Servië (1-2).