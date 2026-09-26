Vermoedelijke opstelling Oranje: zwakke schakel verliest basisplek tegen Servië

Het Nederlands elftal hervat zijn Nations League-campagne zondagavond (18.00) met een wedstrijd in en tegen Servië. In hoeverre wijzigt bondscoach Xavi Hernández de basiself van Oranje ten opzichte van het duel van afgelopen donderdag met Duitsland (1-1)? Dit is onze verwachte opstelling voor de wedstrijd tegen Servië.

Jurriën Timber weer beschikbaar

Xavi koos donderdag bij zijn debuut als bondscoach voor Bart Verbruggen in het doel. De keeper van Brighton & Hove Albion kreeg de voorkeur boven Mark Flekken en Robin Roefs en de kans lijkt klein dat hij zijn plek onder de lat tegen Servië zal verliezen.

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De verdediging bestond tegen Duitsland uit Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk en Micky van de Ven. Jurriën Timber ontbrak donderdag: de rechterverdediger van Arsenal wordt rustig opgetraind na lang blessureleed. Timber verscheen vrijdag weer op het trainingsveld van Oranje, maar het is waarschijnlijk dat hij tegen Servië nog genoegen moet nemen met een reserverol. Overigens klonk er na de wedstrijd tegen Duitsland ook forse kritiek op Van Hecke.

‘Zwakke schakel van Oranje verliest basisplaats’

Op het middenveld lijkt de kans groot dat Quinten Timber zijn basisplek verliest. De rechtspoot van Crystal Palace speelde een zwakke wedstrijd tegen Duitsland en werd na een klein uur voetballen afgelost door Joey Veerman. Laatstgenoemde kende een prima invalbeurt en zal vermoedelijk een kans in de basis krijgen, naast Ryan Gravenberch. Tijjani Reijnders zou in dat geval weer de nummer tien-positie invullen.

Voorin zal Brian Brobbey ontbreken. De spits viel tegen Duitsland uit met een hamstringblessure en is inmiddels teruggekeerd naar zijn club Sunderland. Xavi riep Joshua Zirkzee op als vervanger van Brobbey, maar de verwachting is dat Mexx Meerdink voorlopig de eerste spits van Oranje is. Meerdink verving Brobbey tegen Duitsland ook als invaller.

Ruben van Bommel maakt grote indruk

Ruben van Bommel maakte met een fraaie assist op Cody Gakpo grote indruk tegen Duitsland. Gakpo zal op de linksbuitenpositie echter verzekerd zijn van een basisplaats, terwijl Crysencio Summerville veel krediet heeft op rechts. Van Bommel zal derhalve waarschijnlijk opnieuw genoegen moeten nemen met een reserverol.

Vermoedelijke opstelling Nederlands elftal: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Veerman, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Meerdink, Gakpo.