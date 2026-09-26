Jeremiah St. Juste loopt transfer naar Bayern München om pijnlijke reden mis

onthult dit weekeinde dat hij in het verleden bijna speler van Bayern München was geweest. De droomtransfer ketste om een wel erg pijnlijke reden echter af, zo vertelt de centrumverdediger van Feyenoord aan Voetbal International.

St. Juste was tussen 2019 en 2022 in de Duitse competitie actief bij 1. FSV Mainz 05. De centrumverdediger kende een prima periode bij de Bundesliga-vereniging en kwam in drie seizoenen tot 69 wedstrijden in alle competities, alvorens hij overstapte naar Sporting Portugal.

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St. Juste was in zijn laatste jaar bij Mainz dicht bij een toptransfer: zowel Bayern München als Borussia Dortmund toonde serieuze belangstelling. Een schouderblessure gooide echter roet in het eten voor de inmiddels 29-jarige stopper.

“Ik heb inderdaad voor een aantal toptransfers gestaan die uiteindelijk niet doorgingen. Na Feyenoord vertrok ik naar FSV Mainz 05 en daar ontwikkelde ik me zo goed dat een stap naar één van die clubs op verschillende momenten heel concreet werd”, vertelt hij.

“Ik was zó dichtbij en toen raakte mijn schouder uit de kom”, vervolgt St. Juste. “Ik heb dat jaar beide schouders laten opereren, omdat dit nodig was. Nooit meer last gehad, maar ook geen transfer. Bayern zei eerlijk: we kunnen het ons nu niet meer permitteren. Natuurlijk spookt de wat-als-vraag weleens door mijn hoofd. Wat als ik wél naar Bayern of Dortmund was gegaan?”