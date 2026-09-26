Keiharde kritiek voor Joshua Zirkzee: 'Ik ben teleurgesteld in hem'

Mark Ogden, Manchester United-watcher namens ESPN, snapt heel weinig van de oproep van voor het Nederlands elftal. De journalist vindt dat de spits helemaal niets toevoegt aan The Red Devils en noemt de oproep veelzeggend voor het Nederlandse voetbal.

Xavi Hernández zag Brian Brobbey in de wedstrijd tegen Duitsland uitvallen met een blessure. De verwachting was dat spelers als Memphis Depay, Wout Weghorst, Zian Flemming of Thijs Dallinga de aanvalsleider zouden vervangen, maar de nieuwe bondscoach koos verrassend voor Zirkzee, die dit seizoen slechts zeventig minuten in actie kwam.

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Ogden begrijpt daar helemaal niets van: ‘Hij ziet eruit als een kind dat speelt in het park”, zegt hij in eerste instantie. Daar doet hij nog minstens drie schepjes bovenop: “Hij is niet sterk, hij heeft geen lef, hij is niet goed in de lucht, hij is te langzaam. Hij voegt eigenlijk niks toe aan het team’, zegt de Britse journalist tegenover ESPN.

“Dat Nederland hem oproept, laat zien hoe zwak de opties van Oranje voorin zijn. In dat opzicht ben ik niet verrast dat ze bij Zirkzee uitkomen”, vervolgt de watcher van Manchester United. Brobbey is alles wat Zirkzee niet is. Hij is sterk, hij houdt de bal goed bij zich, hij scoort doelpunten, hij is fysiek. Hij past veel beter in de Premier League dan Zirkzee. Ik ben echt onder de indruk van Brobbey en teleurgesteld in Zirkzee. Xavi zal hem op het trainingsveld zien en denken: 'wat is dit voor iemand?’”, sluit hij hard af.