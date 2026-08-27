Manchester United heeft een officieel bod van Fiorentina op ontvangen, zo melden transferjournalisten als Matteo Moretto en Fabrizio Romano. De Italianen zouden de Nederlandse aanvaller willen huren en tevens een koopoptie willen opnemen in de overeenkomst.

Manchester United nam de 25-jarige Zirkzee in de zomer van 2024 over van Bologna, dat zo'n 42 miljoen euro voor de zesvoudig Oranje-international ontving. Op dat moment was Erik ten Hag nog hoofdtrainer van de Mancunians. Drie maanden na de komst van Zirkzee werd de Nederlander ontslagen en vervangen door Ruben Amorim, die op zijn beurt vorig seizoen aan de kant werd gezet om plaats te maken voor Michael Carrick.

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Zirkzee zat afgelopen zaterdag de volle 90 minuten op de bank toen Manchester United het nieuwe seizoen opende met een teleurstellende 2-0 nederlaag bij promovendus Hull City. De toekomst van de Nederlander is al de hele zomer voer voor speculaties. Zo meldden Italiaanse media eerder al dat Zirkzee op de radar van Juventus was verschenen.

Inmiddels is niet Juventus, maar Fiorentina echter hard bezig om Zirkzee terug te halen naar Italië. La Viola staat op het punt om Italiaans international Moise Kean voor zo'n 40 miljoen euro te verkopen aan Como, zo weet Romano, en lijkt die miljoenen deels in de komst van Zirkzee te willen steken. Manchester United zou een voorstel voor een verhuur tegen een som van 5 miljoen euro hebben ontvangen, waarbij Fiorentina tevens een optie tot koop zou willen bedingen. "Er is constant contact tussen alle partijen en er heerst optimisme over de mogelijke afronding", schrijft Moretto op zijn beurt.